“Lo mejor de Altavoz fue irnos”. Esta opinión no parecería de alguien que hubiera asistido a la celebración de los 20 años del festival de música más importante de Medellín, sino que —más bien— al decadente final de un evento barrial. Sin embargo, este fue uno de los comentario sobre la pasada versión del Festival musical Altavoz y lastimosamente no fue el único. Así lo dejan ver principalmente la serie de quejas que sobre el mismo han publicadas en redes sociales asistentes, participantes y hasta el Staff del evento.

Sin embargo, el asunto más desconcertante fue el cambio abrupto de lugar. El jueves 7 de diciembre, cuando el Festival ya había arrancado, l a Alcaldía de Medellín anunció a última hora que Altavoz ya no se iba a hacer como siempre en el estadio Cincuentenario sino en el Hangar Park, pese a que en la grama de la cancha ya se había instalado el protector del suelo.

Mi último altavoz fue el de Café Tacuba y Zeta Bosio y ni de lejos es como esta tarima. No le da la talla ni al tablado de un pueblo. Ya ni palabras hay para hablar del grupo que administró Medellín: robar y escalar en poder fue el único propósito de los supuestos alternativos. https://t.co/ZWAVCMRq12

No se puede pasar por alto que Cyan le paga $29 millones al mes a la Alcaldía para hacer eventos en el Juan Pablo II, pero la misma Cyan puede cobrar por alquilarlo hasta $100 millones al día. ¿Cuánto pagó la Secretaría de Cultura para poner el Festival Altavoz allí? Aún no se sabe.

Es decir, Metroparques le dijo a la secretaría de Cultura que mejor no hicieran el evento en uno de sus parques, el Parque Norte, sino que se lo llevaran para la carpa arrendada a un privado. Sin embargo, el director de Altavoz dice que hacerlo en el Hangar fue más barato que en el Parque Norte, pues allí también había que pagar alquiler.

“Llegamos como a la 1:00 p.m. y no habían dado apertura de puertas para el público. Apenas estaban trapeando el suelo de la tarima principal (...) Los camerinos de la tarima alterna eran el mismo tierrero, sin ventilación, estaban las bandas alistándose y todavía estaban medio organizando esas carpas de camerinos. ¿Y la alimentación?, pues un burrito con papitas y un juguito de cajita. Una de las pocas personas de logística que fue amable me dijo 'Me da pesar de todos estos muchachos como los tienen'”, relató uno de los miembros que acompañaba algunas bandas locales.