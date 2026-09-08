Alerta en colegio de Medellín por presunto abuso: hay seis denuncias y Alcaldía activó protocolos

Gracias al relato de un estudiante de primaria a su familia, se activó una investigación por un presunto caso de abuso y otras agresiones contra menores en la Institución Educativa San Juan Bosco, en Aranjuez, comuna 4 de Medellín.

De acuerdo con el contexto conocido sobre el caso, la alerta surgió después de que un niño contara en su hogar situaciones que estarían ocurriendo con estudiantes de grados superiores, quienes, en medio de su alfabetización, lo habrían agredido a él y a otros pequeños.

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A partir de esa información, otras familias también acudieron a las autoridades para exponer los casos y presentar las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación.

“Es horrible que los más grandecitos se aprovechen de la bondad de los niños y los agredan. Queremos que se investigue a fondo la situación y que los y las implicadas respondan. Esto no puede suceder nunca y menos en una institución educativa”, fue lo que le dijo a EL COLOMBIANO uno de los familiares de las presuntas víctimas.

La situación involucra a niños, niñas y adolescentes, por lo que las autoridades han mantenido bajo reserva buena parte de los detalles mientras avanzan las verificaciones.