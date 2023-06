Alcaldía reconoce que aún no ha borrado base de datos de Medellín Me Cuida

Desde la jefatura de prensa de la Alcaldía de Medellín respondieron que los datos utilizados para enviar los mensajes de Whatsapp esta vez no eran los de Medellín Me Cuida y que esa plataforma se había desactivado el 30 de junio pasado, cuando concluyó la emergencia por la pandemia. La administración respondió que los mensajes se están enviando a quienes autorizaron su vinculación a una nueva base de datos.

Según la Alcaldía 230.000 personas permitieron el uso de sus datos luego de la desactivación de Medellín Me Cuida. Los usuarios, por su parte, se quejaron de que no autorizaron que sus datos fueran utilizados. La administración dijo que la estrategia tiene como fin comunicar “su oferta institucional y avances en su gestión”. Lo cierto es que los datos de al menos 3.270.000 personas, que no autorizaron su uso, siguen vigentes en una base de datos que no ha sido borrada, y justo cuando se avecina la campaña electoral.