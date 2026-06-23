Construían junto a una quebrada: Distrito suspendió obras ilegales en San Antonio de Prado

Con el objetivo de frenar la construcción de edificaciones irregulares en áreas de protección ambiental y disminuir los riesgos para las comunidades asentadas cerca de quebradas y fuentes hídricas, la Alcaldía de Medellín adelantó labores de vigilancia y control urbanístico en el corregimiento de San Antonio de Prado.

Durante la verificación, las autoridades detectaron dos viviendas que estaban siendo levantadas sin contar con la respectiva licencia urbanística. Ambos inmuebles se encontraban dentro de la franja de protección de 30 metros establecida para la quebrada La Chorrera, motivo por el cual se ordenó la suspensión inmediata de las obras.

En uno de los casos, además, se evidenció el incumplimiento de una medida previamente impuesta por las autoridades, ya que los trabajos continuaban a pesar de que el predio ya había sido sellado y notificado con orden de suspensión.

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El lugar intervenido corresponde a un sector donde el Distrito adelanta obras y estrategias de mitigación orientadas a reducir los riesgos asociados a las lluvias y al incremento de los caudales.