La Alcaldía de Medellín quiere crear 162 cargos nuevos y se abrió debate

La Alcaldía de Medellín está preparando una reforma en su estructura administrativa que será la de mayor alcance en la última década. Luego de que el municipio pasara a ser un distrito en 2023, y varios de sus problemas ganaran terreno, el gobierno local está buscando adaptarse por varios frentes.
Sin embargo, tal como ha ocurrido en reformas anteriores, la discusión no ha estado exenta de polémica y ya ha generado reacciones divididas en varios sectores políticos.
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Mientras la Alcaldía señala que los cambios están respaldados por un estudio que lleva más de un año formulándose con rigor, los críticos consideran que el proyecto le estaría abriendo la puerta a un incremento en los gastos de funcionamiento del gobierno, justo cuando en el país se discute la urgencia de reducir el tamaño del Estado y concentrar los recursos públicos en inversión.