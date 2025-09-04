x

Alcaldía de Medellín cerró dos glampings en San Cristóbal; ¿por qué?

Los alojamientos de lujo están construidos en zonas naturales protegidas.

    Uno de los glampings sellados por la Alcaldía de Medellín en San Cristobal. FOTO: CORTESÍA
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

La Secretaría de Gestión y Control Territorial de Medellín, la Corregiduría de San Cristóbal y la Policía Nacional realizaron esta semana una serie de operativos de vigilancia y control en zona rural del noroccidente de Medellín en los que se encontraron con que algunos glampings tenían serias irregularidades.

Hay que recordar que este tipo de hospedajes ofrecen generalmente servicios de alojamientos de lujo que incluyen experiencias inmersivas en la naturaleza, por lo que suelen estar en zonas boscosas.

En el sitio, las autoridades inspeccionaron varias construcciones tipo glamping, que dejan como resultado dos suspensiones de obras que no contaban con licencia de construcción ni requisitos para operar como alojamientos, así como seis informes técnicos.

Las visitas permitieron evidenciar que estos alojamientos, que combinan el camping en la naturaleza con las comodidades y lujos de un hotel de alta gama, estaban en áreas destinadas a la conservación ambiental y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

“Desde la Secretaría de Gestión y Control Territorial elaboramos informes técnicos al evidenciar que no contaban con licencia de construcción ni requisitos para el desarrollo de la actividad económica. Estas edificaciones están construidas en áreas de Uso Forestal Productor, donde no se permiten proyectos de hospedaje”, expresó el subsecretario de Control Urbanístico, Carlos Trujillo.

Desde la administración distrital agregaron que el procedimiento hace parte de las acciones de inspección, vigilancia y control que adelanta la alcaldía ante el aumento de la renta corta en Medellín a través de plataformas digitales, y que los informes técnicos realizados servirán de soporte en los procesos policivos que buscan garantizar que las construcciones rurales se ajusten a la normativa vigente.

Utilidad para la vida