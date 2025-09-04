Alcaldía de Medellín cerró dos glampings en San Cristóbal; ¿por qué?

La Secretaría de Gestión y Control Territorial de Medellín, la Corregiduría de San Cristóbal y la Policía Nacional realizaron esta semana una serie de operativos de vigilancia y control en zona rural del noroccidente de Medellín en los que se encontraron con que algunos glampings tenían serias irregularidades.

Hay que recordar que este tipo de hospedajes ofrecen generalmente servicios de alojamientos de lujo que incluyen experiencias inmersivas en la naturaleza, por lo que suelen estar en zonas boscosas.

En el sitio, las autoridades inspeccionaron varias construcciones tipo glamping, que dejan como resultado dos suspensiones de obras que no contaban con licencia de construcción ni requisitos para operar como alojamientos, así como seis informes técnicos.