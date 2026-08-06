Acueducto aéreo llevará agua potable a 3.000 habitantes de Medellín, ¿dónde se construyó?

Llevar agua potable a sectores donde ni siquiera es posible ingresar maquinaria pesada ha obligado a buscar soluciones poco convencionales. Ese es el reto que hoy enfrenta el programa Unidos por el Agua, con la construcción de un acueducto que, en buena parte de su recorrido, irá suspendido sobre el terreno para superar las difíciles condiciones geográficas del nororiente de Medellín.

La intervención, liderada por la Alcaldía de Medellín y EPM, beneficiará a cerca de 3.000 usuarios de los sectores María Cano-Carambolas, Carpinelo 1, Carpinelo 2 y La Avanzada, comunidades que durante años han permanecido al margen de las redes convencionales de servicios públicos.

Con una inversión cercana a los $22.000 millones, el proyecto busca garantizar el acceso permanente al agua potable y ofrecer soluciones de alcantarillado en zonas donde las condiciones urbanísticas y topográficas han representado un desafío para el desarrollo de este tipo de infraestructura.

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Uno de los aspectos más llamativos de la obra es que contempla la instalación de 12 kilómetros de redes de acueducto, de los cuales 5,2 kilómetros serán aéreos. Esta solución fue diseñada porque en buena parte del recorrido el relieve impide la construcción de tuberías convencionales bajo tierra.

El nuevo sistema permitirá que estas comunidades reciban agua proveniente de la planta de potabilización La Montaña, operada por EPM y abastecida por el embalse de Piedras Blancas, incorporándolas a un circuito formal de distribución del líquido.

Además del componente de acueducto, el proyecto incluye la construcción de seis kilómetros de redes de alcantarillado, con el propósito de mejorar el manejo de las aguas residuales y las condiciones sanitarias de estos sectores.

La subsecretaria de Servicios Públicos de Medellín, Manuela García Gil, explicó que la intervención representa mucho más que una obra de ingeniería, ya que busca reducir brechas históricas en el acceso a servicios esenciales.