Urólogo capturado por abuso sexual manipulaba historias clínicas para ocultar sus presuntas fechorías

Una de las tretas del urólogo que fue capturado en las últimas horas en Medellín, con el fin de ocultar las fechorías que cometía en su consulta habría sido manipular las historias clínicas de sus pacientes con el fin de maquillar los presuntos abusos sexuales que cometía.

Así lo dio a conocer el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez en la mañana de este jueves, al revelar también que fueron necesarios doce meses de investigación para poder por fin tener un buen material que sustentara la aprehensión de este profesional que habría logrado permanecer impune por cerca de tres décadas.

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Entre ese acervo con el cual un fiscal someterá al individuo a las respectivas audiencias de legalización de captura e imputación de cargos hay por lo menos 23 testimonios de pacientes suyas que tuvieron experiencias bochornosas e indignantes, pero existen versiones de que podría haber por lo menos 50 víctimas.

Vale recordar que el mencionado especialista ya cuenta con antecedentes por delitos sexuales y muchas de las denuncias ya se han hecho públicas, pero aún así solo tuvo seis meses de suspensión en sus actividades profesionales como consecuencia de ellas.

Los señalamientos en contra del galeno que tenía su consulta en dos reputadas clínicas de Medellín aparecieron primero en redes sociales y se habrían concretado ante los organismos respectivos.

Algunos de los procedimientos los habría hecho incluso con pacientes que se encontraban en estado de sedación.

Una víctima que habló con EL COLOMBIANO para un artículo que se publicó en febrero de este año contó que lo había conocido en 2012 porque había tratado a varias personas de su círculo familiar, incluido su novio.

“A mi novio le realizó unos procedimientos que necesitaba y todo normal. Justo por esa época a mí me encontraron una bacteria en la orina, la cual tenía que ser tratada por un urólogo. Aprovechando que ya mi novio había consultado, yo también decido hacerlo con este mismo médico”, dijo la presunta víctima.

Y al saber que ella y su pareja estaban próximos a casarse, este hombre se habría aprovechado de la situación para darles ciertos consejos sexuales, relacionando esto con su campo de acción y señalando que con ayuda de sus recomendaciones, iban a disfrutar de una mejor intimidad.

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“Este hombre me hacía desvestir para revisarme. Luego, procedía a palparme los senos, según él, para descartar cáncer de mama. También me hizo algunos tactos vaginales, y pues en ese momento, ante su supuesto profesionalismo y conocimiento, uno lo ve como algo normal, un procedimiento que hace parte del tratamiento. Eso mismo lo hizo en varias consultas a las que asistí. Recuerdo que él siempre nos inculcaba mucho a mi pareja y a mí que hiciéramos un tipo de ejercicio pélvico porque eso nos iba a favorecer en la relación, e incluso, en uno de esos tactos, me llegó a preguntar si sentía excitación, algo que me generó mucha incomodidad”, relató la víctima, quien en total asistió a seis consultas con el mismo médico y solo cayó en la cuenta de que su caso no era el único cuando empezó a ver otros relatos similares en redes sociales, con el mismo protagonista y un modus operandi similar.

“Ahora es que todas, en medio de las conversaciones que tenemos, caemos en cuenta de que sí fue un abuso, porque el abuso sexual se puede presentar de muchas formas e infortunadamente esta fue una de tantas. Lo triste también es que no ha pasado nada, hasta hace muy poco sabemos que él estuvo atendiendo, sólo escuché de una suspensión de seis meses pero hasta ahí. Incluso, muchas de nosotras hemos acudido al consultorio de él a pedir historias clínicas pero eso está abandonado”, añadió.

El profesional atendía en dos reputados centros asistenciales de la ciudad. Cuando EL COLOMBIANO consultó a las directivas de uno de ellos para el artículo que se publicó en enero pasado, estas dijeron que esa clínica “opera de manera independiente de la copropiedad en la que presta sus servicios el profesional y no comparte estructura jurídica o administrativa con la misma, la cual es una entidad independiente y ajena a nuestro control operativo. Rechazamos firmemente cualquier conducta que atente contra la integridad de las personas y colaboramos, dentro del marco legal, con las autoridades competentes cuando se presentan situaciones que vulneren esos principios”.

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Ahora se espera que, por fin, el urólogo tenga que responder ante la justicia por el delito de acceso carnal agravado porque lo hizo con personas que no estaban en capacidad de resistir.

“Desde hace 20 años hay víctimas que han denunciado a esta persona, que en su consultorio abusaba de las mujeres, hacía tocamientos en partes donde no tenía por qué hacer un examen determinado; usó su profesión para abusar de las mujeres”, explicó el alcalde Gutiérrez, a la vez que invitó a que, si al ver la información, otras descubren que también fueron víctimas del profesional falto de ética, denuncien también.