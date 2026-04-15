Atención: abren la avenida El Poblado tras un mes de obras por “cráter” en la vía

Después de casi un mes de trabajos tras la aparición de un socavón gigante en plena avenida El Poblado, a la altura del Hotel Dann Carlton, producto de una creciente de la quebrada La Presidenta, la Alcaldía de Medellín anunció que se reabrió el paso en esa zona en el sentido sur norte, carril donde se presentó la novedad el pasado 17 de marzo.
Así lo confirmó el mandatario distrital Federico Gutiérrez a través de sus redes sociales, quien además señaló que las obras se ejecutaron más rápido de lo esperado.
“Ya logramos terminar las obras hace pocos minutos y la vía se reabrirá de manera inmediata. Gracias a todos los trabajadores, a todo nuestro equipo por estar al frente, ya que fue una obra que se realizó en un tiempo menor al que habíamos previsto y de muy buena forma”, dijo.