Atención: abren la avenida El Poblado tras un mes de obras por “cráter” en la vía

Después de casi un mes de trabajos tras la aparición de un socavón gigante en plena avenida El Poblado, a la altura del Hotel Dann Carlton, producto de una creciente de la quebrada La Presidenta, la Alcaldía de Medellín anunció que se reabrió el paso en esa zona en el sentido sur norte, carril donde se presentó la novedad el pasado 17 de marzo. Así lo confirmó el mandatario distrital Federico Gutiérrez a través de sus redes sociales, quien además señaló que las obras se ejecutaron más rápido de lo esperado. “Ya logramos terminar las obras hace pocos minutos y la vía se reabrirá de manera inmediata. Gracias a todos los trabajadores, a todo nuestro equipo por estar al frente, ya que fue una obra que se realizó en un tiempo menor al que habíamos previsto y de muy buena forma”, dijo.

55 personas estuvieron a cargo de los trabajos continuos, realizados las 24 horas del día, valiéndose de maquinaria amarilla, lo que a su vez permitió que este importante tramo vial se habilitara lo más pronto posible.

Así fue la obra para arreglar el socavón de la Av. El Poblado

El 21 de marzo, 4 días después de reportada la emergencia, se decretó urgencia manifiesta con el fin de proceder con mayor celeridad y obtener la colaboración de firmas especializadas de ingeniería. A partir de ese momento empezaron las acciones primarias: control de paso de agua, retiro de sedimentos, desmonte del material colapsado y reforzamiento del terreno con más concreto para evitar otras afectaciones en la zona. En contexto: Ojo que cerraron la Avenida El Poblado por hueco que se abrió tras el aguacero: “el daño es grande y será de días” Paso seguido se fabricó un canal subterráneo de 5,5 metros de ancho por 4,7 de alto, que se construyó para facilitar el paso del agua y sostener la vía. Además, se instalaron nuevas tuberías de 1.400 milímetros para dar más firmeza a la estructura.

Finalmente, con capas de piedra y materiales compactados se reconstruyó la vía; encima se dispuso de un nuevo pavimento con un mejor grado de resistencia, y 15 metros lineales de bordillos fueron intervenidos. “Estamos avanzando en las soluciones hidráulicas para resolver las inundaciones en el sector de Patio Bonito y Monterrey y, también, en el ecoparque La Presidenta, donde tenemos la posibilidad de hacer una intervención sostenible alrededor del drenaje”, agregó Marcela Ruiz, secretaria de Medio Ambiente de Medellín.

Por su parte, Jaime Andrés Naranjo, secretario de Infraestructura del Distrito, precisó: “Fue una obra compleja y urgente, con una intervención técnica que no solo restablece la movilidad, sino que deja una infraestructura hidráulica más robusta, una vía en óptimas condiciones y mayor tranquilidad para la ciudadanía”. Le puede interesar: Caos en El Poblado por el aguacero: creciente levantó el pavimento en Las Vegas Como recomendación final, la Alcaldía de Medellín le recordó a la comunidad que muchas tragedias y emergencias se pueden evitar siempre y cuando no se arrojen escombros ni objetos voluminosos a las quebradas, tales como muebles, escaparates, colchones, inodoros, entre otros elementos que impidan el flujo natural de los cauces.

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