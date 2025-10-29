x

¿En qué terminó el susto por la presencia de abejas en la estación San Antonio del metro?

El revoloteo de las poliníferas causó revuelo temor durante la mañana del martes entre los usuarios, obligando a limitar las operaciones del sistema masivo de transporte.

    El incidente hizo necesaria la presencia de personal especializado que se encargó de trasladar el panal. FOTO: IMAGEN TOMADA DE VIDEO
Redacción El Colombiano
hace 6 horas
bookmark

En Guarne fue reubicado el panal de abejas que durante un buen rato de este martes obligó a suspender la operación de la estación San Antonio del metro de Medellín.

La presencia de las poliníferas causó revuelo entre los usuarios del sistema masivo de transporte al final de la mañana del 28 de octubre y fue necesario que se desplazara personal especializado del Cuerpo de Bomberos así como de la empresa Metro hasta estas locaciones con el fin de resolver la situación.

El incidente ocurrió hacia las once de la mañana cuando se presentó la alarma por parte de los pasajeros que aceleraron la marcha dentro de las instalaciones temiendo ser picados.

De acuerdo con lo informado por fuentes del Metro, el procedimiento para conjurar la emergencia consistió en la utilización de humo con el fin de adormecer a las abejas sin que se les causara daño.

Posterior a esto, estas fueron depositadas de manera cuidadosa en un portanúcleo —una caja especial con cera— asegurando que la reina quedara adentro y que de esta manera el resto del enjambre la siguiera.

Finalmente, los expertos capturaron las abejas restantes, limpiaron el área y el panal fue entregado a un apicultor del oriente antioqueño, quien continúa con su cuidado en un espacio seguro y adecuado.

“Sabemos que somos tan acogedores que hasta las abejas quieren hacer casita en nuestras estaciones”, dijo el Metro en forma jocosa, refiriéndose al incidente que, sin embargo, generó susto momentáneo.

No es la primera vez que la presencia de animales ocasiona alteraciones en el servicio del metro, ni que esto es asumido de forma chistosa.

El 21 de febrero de 2021, un perrito que se infiltró por la carrilera en la zona norte del Valle de Aburrá condujo a traumatismos en la operación e hizo que muchas personas llegaran tarde a su trabajo.

En esa ocasión, la empresa confirmó que el animal estuvo caminando entre las estaciones Tricentenario y Acevedo, donde se redujo la velocidad de los trenes para cuidar su vida.

“El biólogo estuvo presente, pero finalmente el perrito salió por una malla”, agregaron fuentes de la empresa.

Al final, desde el Metro de Medellín informaron que el perro fue puesto a salvo por personal de la empresa y que estaba sano y fuera de cualquier riesgo.

