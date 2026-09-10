Ya son 25 familias evacuadas de Manrique tras polémico operativo, ¿a dónde serán trasladadas?

La salida de las familias del sector El Jardín, en la comuna 3-Manrique de Medellín, avanza con mayor rapidez. De acuerdo con el balance oficial de la Alcaldía, 25 viviendas han sido evacuadas durante los últimos días, de un total de 73 hogares priorizados para esta evacuación humanitaria. La Administración Distrital sostiene que la medida tiene un carácter preventivo y busca evitar una nueva tragedia en este sector, donde varias viviendas fueron levantadas sobre el cauce y las zonas de influencia de la quebrada La Mansión.

Algunas familias están en hoteles y otras en autoalbergues

De acuerdo con el reporte institucional, cinco grupos familiares, integrados por 11 personas, ya habían ingresado a hoteles bajo el esquema de alojamiento temporal. A la par, otras 13 familias se encontraban en autoalbergue. Lea más: Hacen disparos a funcionarios que efectúan evacuación de 73 familias en zona de alto riesgo en Manrique, Medellín Ese acompañamiento también se extiende a los bienes que las familias no pueden trasladar de inmediato. La Alcaldía informó que ocho hogares recibieron apoyo para trasladar sus enseres y 10 cuentan con servicio de bodegaje. Además, algunas familias han recibido transporte para facilitar el traslado de sus pertenencias. La salida de la zona de amenaza es apenas el primer paso. El siguiente desafío es definir dónde vivirán las familias una vez termine la etapa de alojamiento temporal. Para eso, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed) comenzó a socializar con los hogares las alternativas disponibles, entre ellas el Subsidio de Arrendamiento Temporal y el programa de Vivienda de un Proyecto Familiar.

Durante la jornada de atención se revisó la información de las familias, se explicó qué documentos deben presentar, se verificaron las condiciones de las viviendas y se detallaron las posibilidades que ofrece la Administración. Además, el Distrito mantiene contacto telefónico con los hogares que todavía no han aceptado la oferta institucional, mientras que a quienes ya dijeron que sí se les está orientando para completar los documentos requeridos.

Un proceso que también ha tenido momentos de tensión

Si bien se ha generado un conflicto entre la comunidad afectada y la Fuerza Pública, la Alcaldía sostiene que no se trata de una decisión tomada por motivos políticos o económicos, sino por el nivel de riesgo advertido en la zona. El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa, recordó que en ese mismo entorno ocurrió una tragedia el pasado 3 de abril, cuando un niño de cinco años murió durante una creciente de la quebrada La Mansión. “En Manrique estamos salvando vidas, esa es la única verdad”, afirmó el funcionario al defender la evacuación. Según Villa, los estudios técnicos realizados sobre el sector concluyen que el riesgo es inminente y que, por esa razón, la permanencia de las familias allí podría exponerlas a una emergencia de mayores proporciones. Entérese: Iniciaron evacuación de 73 familias que están en riesgo de inundación y avenida torrencial en Manrique, Medellín La Administración insiste en que quienes han salido de sus viviendas no quedarán abandonados y que el acompañamiento continuará mientras encuentran una solución para esta transición. El secretario también rechazó cualquier intento de utilizar la situación de las familias para generar confrontaciones políticas o impedir la actuación institucional. Mientras tanto, el Distrito mantiene presencia en el territorio y continúa caracterizando a los hogares pendientes de salir. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: