Un día libre en un parque de Comfama, un computador para publicar cuentos, unos tenis que sean rojos o un disfraz de Batman son algunos deseos que para muchos serían tan triviales y fáciles de conseguir que poco costaría realizarlos. Sin embargo, para cientos de personas de Medellín estas “banalidades” son algunos de sus más grandes anhelos que por cosas de la vida — como el desempleo, alguna enfermedad o la falta de dinero— no pueden realizar por sus medios.

Félix Ebirinas es un migrante venezolano que vendedor ambulante en el Parque Explora. Diariamente se mueve desde el barrio Moravia, al nororiente de la ciudad, con su puestico hasta el punto donde se hace los pesos para sobrevivir. “¿Qué si me pesa? Claro, de Moravia hasta el Parque siempre se hace el camino largo y pesado con esto. Por eso quiero una bicicleta para llegar más rápido, descansadito y bien peinadito ", comentó Félix.

Marleny solo quiere un paseo familiar a Comfama

Marleny Monsalve es una de las vendedoras de flores que engalanan el paseo Junín. Y aunque su oficio muchas veces consiste en darle alegría a las personas, ella también quiere tener una dicha que desde niña no ha podido cumplir. “Uno nunca deja de ser niño. Y así arrugaditos y todo, mis hermanos, tíos y yo nos merecemos vivir un día como los niños que no pudimos ser. Sonreír sin miedo montados en las ballenitas de Comfama. ¡Qué dicha!”, dijo.

Un secador para iniciar un emporio de la belleza

Deisy Johana Ciro es una estilista y peluquera de la ciudad que si bien antes tenía el anhelo de ser mamá, ahora tiene otros proyectos en mente, como tener su propio local “con todos los juguetes”. Pero ella sabe que todo es un proceso que muchas veces arranca consiguiendo la herramienta esencial. "Por eso tengo que empezar con un secador, pero de los buenos. Un secador que me aguante seis cepillados por día, pa´que se note que soy toda una profesional", dijo.

Mamá Chila sueña con un computador para escribir

María Lucila Pérez, conocida como Mamá Chila, es una líder comunal de Medellín cuyo anhelo para esta Navidad es tener un computador en el cual pueda escribir sus cuentos para luego publicarlos en internet. "He visto por décadas la guerra frente a mis ojos y solo se detiene cuando cojo un lápiz y escribo cuentos, para que cada que llegue la noche solo tenga paz y tranquilidad. Poder expandirlos en la internet sería contar la vida que hay después de una frontera invisible", contó.

Poder disfrutar de una fiesta de Nochebuena

Rubiela Londoño es una de las vendedoras de lotería del Centro de Medellín. Este año, su anhelo es “tener la suerte” de poder organizar una buena fiesta de Nochebuena para sus cerca de 20 familiares. “Uno a esta edad ya no quiere nada material, solo tiempo con la familia y tener felices a los 20 que somos en la mía. Por eso quiero una Nochebuena con todos los juguetes, que no se nos olvide nunca... Pero como todo en la vida, una cosa es querer y otra es poder”, comentó Rubiela.

Un celular para pedir citas médicas virtuales

Luz Marina Echavarría es una vendedora de fritos de la ciudad, así se ha ganado la vida. Comenta que ya está cansada de tener que ir hasta su EPS a hacer las eternas filas para pedir las citas que tanto necesita, por eso y después de ver que desde un celular se puede acceder al mismo trámite, ahora anhela un teléfono inteligente. “Mi nieta hasta come viendo el celular y yo me antojé de uno. Pero no para ver bobadas, sino para pedir las citas de la EPS desde mi cama”, agregó.