Medellín completa 10 días sin homicidios tras registrar el mayo menos violento en medio siglo

Medellín atraviesa uno de los periodos más tranquilos en materia de seguridad de las últimas décadas. De acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC), entre el 25 de mayo y el 3 de junio no se registraron homicidios en la ciudad, completando una racha de diez días consecutivos sin asesinatos. El último homicidio registrado fue el 24 de mayo. La víctima fue Jhafer Daniel Vargas Ramos, joven de 25 años asesinado a puñaladas cuando cerraba un local en el barrio Berlín de la comuna Aranjuez, en el nororiente de la ciudad. Ese mismo día también encontraron un cuerpo sin identificar en el barrio Versalles No. 2, en Manrique. Desde entonces no se han registrado nuevos casos, consolidando una tendencia que ya había llamado la atención durante mayo, mes que cerró con 17 homicidios —el menor número para ese mes desde que existen registros comparables— y 22 días no consecutivos sin muertes violentas. No es el primer hito del año. Hasta hace poco, los meses más pacíficos en la historia de Medellín habían sido abril y mayo de 2024, con 17 homicidios cada uno. Pero en febrero de 2026 el balance fue de apenas 11 casos, con 19 días consecutivos sin muertes violentas, el registro más bajo en medio siglo para la ciudad. También le puede interesar: Macabro hallazgo en el Centro de Medellín: hallaron el cuerpo de una joven de 20 años en un hotel

Una tendencia de este año

La reducción resulta particularmente llamativa al compararla con el inicio de este mismo año, cuando organizaciones defensoras de derechos humanos alertaban por un aumento de la violencia luego de 13 homicidios en los primeros ocho días de enero. Sin embargo, desde febrero comenzó a consolidarse una tendencia descendente que se ha mantenido durante buena parte del año. Medellín acumula una reducción del 13% en homicidios frente al mismo periodo de 2025. Según datos del SISC, la ciudad registra actualmente una tasa de homicidios de 9,85 por cada 100.000 habitantes, inferior a la de Bogotá —que se ubica en 14,8— y muy por debajo de la tasa nacional, que ronda los 25,9. La tasa proyectada se ubica alrededor de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, menor que la de ciudades como Washington, Estados Unidos, o Guayaquil, Ecuador.

Las cifras contrastan drásticamente con los años más violentos de la ciudad. Con 6.809 asesinatos —18,6 cada día— en 1991, Medellín fue la ciudad con más muertos de todo el planeta en medio del mayor pico de la guerra de los carteles del narcotráfico. En 2024, la ciudad cerró con 310 homicidios, la cifra anual más baja desde 1976 y la menor tasa de asesinatos por cada 100.000 habitantes desde 1942. El año 2025 registró un leve aumento con 325 muertes violentas, aunque con 145 días no consecutivos sin homicidios.

Las causas de la reducción