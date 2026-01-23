x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Zulma Guzmán no intentó suicidarse: razón por la que fue encontrada en un río daría giro a caso de niñas envenenadas con talio

La empresaria y principal sospechosa del caso de dos menores de edad que ingirieron un peligroso químico en unas frambuesas fue capturada en el río Támesis, en Londres.

  • Zulma Guzmán fue arrestada en Londres debido a una orden de captura emitida por la Interpol a causa de la investigación por la muerte de dos menores de edad que fueron, al parecer, envenenadas con talio. Fotos: Getty Images y redes sociales
    Zulma Guzmán fue arrestada en Londres debido a una orden de captura emitida por la Interpol a causa de la investigación por la muerte de dos menores de edad que fueron, al parecer, envenenadas con talio. Fotos: Getty Images y redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
bookmark

Lo que inicialmente se reportó como un intento de suicidio por parte de Zulma Guzmán Castro, principal sospechosa en el caso de envenenamiento de dos menores en Bogotá, ha tomado otro rumbo, según la Interpol.

La empresaria fue detenida el pasado 17 de diciembre en Londres cuando agentes del Reino Unido la localizaron. La señalada del fallecimiento de las menores portaba una maleta y un paquete.

Lea también: ¿Qué encontró la Fiscalía en cartas y archivos de las terapias de Zulma Guzmán con “mentalista” que la asesoró?

Según lo reveló la periodista María Elvira Arango, directora de Los Informantes, Guzmán no buscaba quitarse la vida, sino que se lanzó al río Támesis en Londres en una maniobra desesperada para evadir a la policía británica.

Mencionando a una fuente de la Interpol, Arango contó que Guzmán, al ser informada sobre el requerimiento judicial en su contra por el presunto homicidio de dos niñas en abril de 2025, reaccionó lanzándose a las aguas heladas del río.

Este hecho coincide con lo comentado por el comandante James Anthony al medio local The Chiswick Calendar, donde menciona que la mujer mostró una resistencia física y psicológica inexplicable durante su rescate, luchando activamente para no ser auxiliada.

Luego de ser estabilizada en un hospital y dada de alta, la mujer recibió la orden de presentarse dos días después para la notificación formal de su extradición. No obstante, según la periodista anteriormente citada, Guzmán regresó a su vivienda y compró tiquetes con destino a Brasil, plan que fue frustrado por una alerta de la Interpol que permitió su captura definitiva.

Las nuevas evidencias que la Fiscalía tendría contra Zulma Guzmán

Con esta información se refuerza para las autoridades la tesis sobre la premeditación de sus actos, la cual se apoya también en nuevas pruebas técnicas halladas en Bogotá, pues Juan de Bedout, padre de una de las víctimas y con quien Guzmán sostuvo una relación extramatrimonial por seis años, le entregó a la Fiscalía un dispositivo GPS que la sospechosa habría intentado instalar ilegalmente en su vehículo.

En contexto: Se mueve el caso de las niñas muertas por talio: Juan de Bedout rindió versión y aparece carta de otro testigo

Este localizador contiene una tarjeta SIM que está bajo análisis forense para determinar los movimientos de Guzmán previos al crimen. El aparato es importante para el ente acusador ya que se podría extraer registros digitales y obtener datos de ubicación que permitan esclarecer cómo se coordinó la entrega de las frambuesas contaminadas y qué otros lugares frecuentó la sospechosa en relación con el caso.

La empresaria ya había reconocido haber colocado un GPS a De Bedout en una entrevista para Focus Noticias. Justamente las declaraciones para este medio habrían sido de utilidad para dar con su paradero, pues durante esa grabación, los investigadores notaron que ella consumía agua embotellada de la marca Buxton.

Esta marca de agua se comercializa casi exclusivamente en ciertas partes del territorio británico, lo que permitió a la policía descartar otros países y centrar su atención en el Reino Unido.

Siga leyendo: Prueba reina: revelan chats entre Zenaida y domiciliario que entregó las frambuesas envenenadas con talio

Actualmente, Guzmán se encuentra recluida en la cárcel HMP Bronzefield, la prisión de mujeres más grande de Europa, a la espera de ser extraditada a Colombia, posiblemente en febrero de 2026.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Zulma Guzmán intentó suicidarse en Londres?
No. Según Interpol, se lanzó al río Támesis para evitar ser capturada por la policía británica tras conocer que era requerida por la justicia colombiana.
¿Por qué fue detenida Zulma Guzmán?
Es la principal sospechosa del presunto envenenamiento con talio de dos menores en Bogotá, ocurrido en abril de 2025.
¿Dónde está recluida actualmente?
Permanece detenida en la prisión HMP Bronzefield, en el Reino Unido, a la espera de su extradición a Colombia.
¿Qué nuevas pruebas analiza la Fiscalía?
Un dispositivo GPS que habría sido instalado ilegalmente en el vehículo de Juan de Bedout, padre de una de las víctimas.

Temas recomendados

Actividades ilegales
Investigación
Internacional
Justicia
Cárceles
Fiscalía General de la Nación
Interpol
Salud mental
Suicidio
Delitos
Fiscalía
Talio
Bogotá
Europa
Brasil
Reino Unido
Inglaterra
Londres
Zulma Guzmán
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida