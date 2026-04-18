Más de 3 millones de votos en blanco y nulos lideran elecciones en Perú; superan a candidatos

En las elecciones presidenciales de Perú, los votos blancos y nulos se han convertido en uno de los fenómenos más llamativos del proceso electoral, al superar los tres millones de sufragios y ubicarse por encima de lo obtenido individualmente por cualquier candidato en contienda, según el escrutinio oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 93,34% de las actas procesadas. De acuerdo con los datos preliminares, los votos blancos y nulos alcanzan los 3.142.121, lo que representa el 16,63% del total de sufragios emitidos. Esta cifra supera a la registrada por la candidata derechista Keiko Fujimori, quien encabeza el conteo individual con 2.685.995 votos, equivalentes al 14,22% del total general. El desglose del resultado muestra que los votos blancos suman 2.197.516, es decir, el 11,63% del total emitido, mientras que los votos nulos ascienden a 944.605, cerca del 5%. En conjunto, esta tendencia refleja un alto nivel de fragmentación del electorado en una contienda marcada por la presencia de 35 candidaturas presidenciales.

Ciudadanos votan en Perú durante una jornada electoral marcada por retrasos y un alto número de votos blancos y nulos. FOTO: AFP.

Analistas señalan que la dispersión de opciones políticas ha contribuido directamente a este comportamiento inusual del voto, en el que la suma de votos no válidos supera la votación individual de la mayoría de aspirantes. De hecho, los votos blancos son mayores que los obtenidos por 34 de los 35 candidatos, mientras que los nulos superan a 29 de ellos. El fenómeno ha reabierto la discusión sobre el nivel de desafección política en el país, en un contexto en el que Perú ha atravesado una alta inestabilidad institucional en los últimos años, con ocho presidentes en la última década y sucesivas crisis de gobernabilidad. En medio del conteo, Keiko Fujimori se perfila como la candidata más votada, aunque sin mayoría suficiente para ganar en primera vuelta. Su eventual paso a la segunda ronda está prácticamente asegurado, mientras que el segundo lugar se disputa en un margen estrecho entre el izquierdista Roberto Sánchez y el ultraderechista Rafael López Aliaga.