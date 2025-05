Video | “Sentí mucha rabia y miedo”: familia colombiana denunció violenta agresión por parte de policías en España

La amiga de Layli se acercó a los uniformados para recriminarles su actuación, pero la respuesta fue tajante: no debía meterse, no “era asunto de su incumbencia”. Decidieron marcharse del lugar, pero la situación tomó un giro inesperado.

Uno de los policías las siguió y, en tono agresivo, les exigió identificarse. Tras esto, Layli se negó, argumentando que no habían hecho nada malo al cuestionarles si no se estaban pasando con esos jóvenes.

“Le pregunté por qué (debía identificarme) y, cuando me pidió a mí la documentación, me negué porque consideraba que no habíamos hecho nada; así que me dijo que tenía que irme arrestada, ante lo que me negué de nuevo”, añadió Layli.

La negativa de la joven desató la violencia de los uniformados. Según su testimonio, un policía la empujó contra un carro, le puso las esposas y comenzó a golpearla. Después llegaron más uniformados para unirse a la golpiza.

“Me empuja de espaldas contra un coche para ponerme las esposas; después me tiraron al suelo y empezaron a golpearme”, detalló Layli, en una denuncia que ha puesto en el centro del debate la actuación policial y la posible discriminación racial en la ciudad.