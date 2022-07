Un video de una ballena jorobada es viral en redes sociales, luego de que apareciera de repente en la costa de California y se devorara a dos mujeres que estaban en un bote.

En las imágenes se observa a las dos mujeres en el bote, cuando de un momento a otro aparece la ballena y las devora.

Segundos después de atrapar a estas mujeres con su boca, el animal las escupe y ellas vuelven al agua. Según informó el medio canadiense, The Goble And Mail, las mujeres no sufrieron ninguna lesión y recibieron atención por parte de las autoridades que se encontraban cerca del lugar.