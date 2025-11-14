Video | Bus arrolló a un grupo de personas en una parada en Estocolmo: el hecho dejó, por lo menos, tres muertos

Al menos tres personas murieron y tres resultaron heridas este viernes 14 de noviembre en Estocolmo, cuando un autobús atropelló a un grupo que esperaba en una parada del centro de la capital sueca, anunció la policía. Le puede interesar: Simon Leviev, el del famoso documental de Netflix “El estafador de Tinder”, salió de prisión “Tres personas fallecieron en el incidente y se está llevando a cabo el proceso de identificación. Tres personas heridas fueron trasladadas al hospital, dos de ellas en ambulancia y una por otros medios”, escribió el cuerpo armado en un comunicado.

Varios vehículos de la policía fueron desplegados en el lugar del drama junto a ambulancias y equipos de rescate, según imágenes difundidas en los medios locales. La portavoz de la policía, Nadya Norton, señaló previamente a AFP que todavía se desconocía la causa del accidente. “La investigación deberá determinar qué ocurrió. Es demasiado pronto para decirlo y no quiero especular”, afirmó.

Las Autoridades cuentan hasta el momento tres víctimas mortales a causa del atropellamiento. FOTO: Tomada de redes sociales @iluminnatii

El conductor del autobús fue arrestado y se abrió una investigación por homicidio involuntario, tal y como marca el procedimiento de rutina. Sin embargo, podría convertirse en homicidio agravado. “Tenemos que interrogarlo, luego veremos si será liberado o puesto bajo custodia”, señaló Norton. El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, publicó un mensaje dirigido a las víctimas y sus familiares.

“Recibí la trágica noticia de que varias personas fallecieron y resultaron heridas en una parada de autobús en el centro de Estocolmo”, escribió en X. “Personas que quizá se dirigían a casa para reunirse con sus familiares, amigos o para pasar una tranquila velada en casa. Aún desconocemos la causa, pero en estos momentos mis pensamientos están principalmente con los afectados y sus seres queridos”, añadió.

Una mujer que se identificó como Michelle Mac Key contó al diario Expressen que se bajó de otro autobús en el lugar del drama justo después de que ocurriera. “Crucé la calle y vi el autobús de dos pisos que había arrollado a toda la fila de personas que esperaban en la parada”, dijo. Mac Key contó que vio tanto a heridos como a muertos tirados en el suelo. “Debía de haber más gente debajo del autobús”, señaló.