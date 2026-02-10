x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Video: Avión con 55 ocupantes se estrelló en una playa en Somalia: increíblemente, no hubo víctimas

La aeronave presentó una falla técnica al despegar y cuando intentaba regresar al aeropuerto de la capital, Mogadiscio, se precipitó a tierra. Los pasajeros y la tripulación sobrevivieron. Así fue el accidente.

  • Así quedó el avión de la aerolínea somalí Starsky Airline tras el impacto en la playa. FOTO: Tomada de X @aviationbrk
    Así quedó el avión de la aerolínea somalí Starsky Airline tras el impacto en la playa. FOTO: Tomada de X @aviationbrk
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

Un accidente de un avión en Somalia por poco termina en una tragedia de gran magnitud luego de que una aeronave se estrellara en una playa minutos después de haber despegado.

En video: Avión que cubría ruta San Andrés-Providencia no pudo aterrizar por fuertes vientos; maniobra del piloto evitó tragedia

Los hechos ocurrieron cerca del aeropuerto internacional Aden Adde, en Mogadiscio, capital de Somalia, luego de que un avión Fokker 50, operado por la aerolínea Starsky Airline, se precipitara a tierra con 55 personas a bordo. La aeronave cubría la ruta Mogadiscio-Galkayo en el momento del accidente.

Según la Autoridad de Aviación Civil de Somalia, la aeronave presentó una falla técnica minutos después del despegue, lo que obligó a la tripulación a intentar regresar al aeropuerto para hacer un aterrizaje de emergencia, pero el avión no logró llegar a la pista y terminó cayendo a las afueras de la terminal.

El director de entidad, Ahmed Moalim Hassan, explicó a la Agencia Nacional de Noticias de Somalia, que “la aeronave se salió de la pista y terminó entre la playa y el mar”. La acción pudo terminar en tragedia, pero el impacto no fue tan fuerte, por lo que “todos los pasajeros y la tripulación fueron evacuados sanos y salvos sin víctimas mortales”.

Siga leyendo: EE. UU. emite alerta aérea por riesgos militares y fallas de GPS en Sudamérica y Centroamérica

Imágenes que circulan en redes sociales muestran el fuselaje del avión anclado en la playa con una de las alas rotas producto del impacto. Así mismo, se observa la llegada de personal aeroportuario para atender la emergencia.

“La prioridad era asegurar que no se produjera un incendio tras el impacto, dada la proximidad al agua”, agregó un funcionario del aeropuerto.

El aeropuerto Aden Adde está ubicado en la reconocida Zona Verde de Mogadiscio, donde confluyen, entre otros, oficinas de las Naciones Unidas, embajadas y otras entidades de índole nacional e internacional.

Temas recomendados

Internacional
Accidentes
Aerolíneas
Accidentes aéreos
Avión
aviones
Pasajes
África
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida