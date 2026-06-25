La angustiosa búsqueda de futbolista argentino por su familia en Venezuela: “no sé nada de ellos”

Los devastadores terremotos registrados este miércoles 24 de junio en Venezuela han dejado un saldo de al menos 164 fallecidos y cerca de 971 personas heridas, según informó la presidenta interina Delcy Rodríguez. Aunque el epicentro se ubicó en la ciudad de Morón (estado Carabobo), varias regiones del país sufrieron graves consecuencias, especialmente la zona costera de La Guaira.
La emergencia ha provocado escenas de angustia y tristeza entre miles de familias que buscan a sus seres queridos tras el colapso de viviendas y edificios. Entre los afectados se encuentra el futbolista argentino Lucas Trejo (de 38 años), quien actualmente es jugador activo del Club Marítimo de La Guaira y atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida por la suerte de sus seres queridos.
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A través de sus redes sociales, el defensor expresó su desesperación al no tener noticias sobre el paradero de su esposa, Yanina Maranella, y de sus hijos Aarón y Ainhoa. Su familia, posiblemente, estaba en un edificio de Playa Grande, que fue uno de los sectores más golpeados por el desastre natural.