La angustiosa búsqueda de futbolista argentino por su familia en Venezuela: “no sé nada de ellos”

Los devastadores terremotos registrados este miércoles 24 de junio en Venezuela han dejado un saldo de al menos 164 fallecidos y cerca de 971 personas heridas, según informó la presidenta interina Delcy Rodríguez. Aunque el epicentro se ubicó en la ciudad de Morón (estado Carabobo), varias regiones del país sufrieron graves consecuencias, especialmente la zona costera de La Guaira. La emergencia ha provocado escenas de angustia y tristeza entre miles de familias que buscan a sus seres queridos tras el colapso de viviendas y edificios. Entre los afectados se encuentra el futbolista argentino Lucas Trejo (de 38 años), quien actualmente es jugador activo del Club Marítimo de La Guaira y atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida por la suerte de sus seres queridos. Le puede interesar: Terremoto en Venezuela: van 164 muertos y más de 1.000 heridos, según presidenta Delcy Rodríguez. A través de sus redes sociales, el defensor expresó su desesperación al no tener noticias sobre el paradero de su esposa, Yanina Maranella, y de sus hijos Aarón y Ainhoa. Su familia, posiblemente, estaba en un edificio de Playa Grande, que fue uno de los sectores más golpeados por el desastre natural.

“Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó, no sé nada de mi familia, por favor oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio, quiero creer que no estaban ahí, oren por mi familia por favor”, escribió Trejo en una historia que publicó en su cuenta de Instagram y que tenía la fotografía de su esposa y dos hijos.

El mensaje difundido por el jugador generó mensajes de solidaridad, que se multiplicaron con cadenas de oración y mensajes de apoyo dirigidos al deportista, oriundo de la provincia de Córdoba (interior de Argentina). Los primeros pasos de Lucas Trejos en el fútbol los dio en clubes locales antes de emprender un recorrido internacional que marcaría el inicio de su carrera profesional fuera de su país.

En su adolescencia estuvo en España gracias a la gestión del exfutbolista José Luis Villarreal, con quien tuvo la posibilidad de incorporarse a las divisiones de ascenso y trabajar bajo la dirección técnica de Guillermo Hoyos, quien años más tarde se convertiría en una figura reconocida dentro del fútbol internacional. Posteriormente, el zaguero izquierdo continuó su desarrollo deportivo en Grecia, donde integró las filas del club Atromitos. Sin embargo, la falta de continuidad lo llevó a regresar a Argentina para defender los colores de Sportivo Belgrano y Racing de Córdoba, experiencias que le permitieron consolidarse y llegar a Instituto de Córdoba. El gran salto de su trayectoria ocurrió en Venezuela cuando se incorporó al Monagas. En la temporada 2017 disputó todos los encuentros del campeonato, asumió la capitanía del equipo y contribuyó a la conquista del título nacional: uno de los hitos más importantes de su carrera.