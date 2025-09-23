Según último chat de DJ Regio Clown, el artista se iba a reunir en México con alguien a quien le dicen el comandante: “no confío en nadie”

Luego de que se confirmara la muerte de los músicos colombianos Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, DJ reconocido como Regio Clown, las autoridades mexicanas avanzan en la investigación de estos crímenes.

En medio de las investigaciones, se dio a conocer un supuesto chat de uno de los artistas, el cual daría una pista sobre lo que estaba haciendo antes de desaparecer, pues tanto Herrera como Sánchez fueron vistos por última vez el pasado 16 de septiembre.

La conversación sería con Herrera Lemos y fue revelada por el periodista mexicano Carlos Jiménez. En esta, el DJ mencionó que se reuniría con alguien a quien “le dicen el comandante”.

“No confío en nadie, pero hay que hacer negocios”, fue lo que Herrera Lemos le respondió a alguien a través de WhatsApp, con quien se comprometió a enviarle la ubicación y a no tener reuniones en lugares privados.

Según las capturas de los mensajes, Regio Clown se iba a reunir en un restaurante con un escolta de la persona en cuestión, quien es llamada como Mariano. “Es el trabajador del comandante, amigo de Sergio”, dice el mensaje.