Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Trump regaló 135.000 dólares en efectivo a tres de sus asistentes; hay polémica sobre la legalidad del pago

Los pagos fueron hallados en declaraciones financieras de las funcionarias, desencadenando cuestionamientos éticos a posibles violaciones de la ley federal.

  • Donald Trump dio regalos en efectivo a tres funcionarias, pese a que habría prohibiciones de la ley federal sobre este tipo de pagos. Foto: Nathan Howard/Getty Images
    Donald Trump dio regalos en efectivo a tres funcionarias, pese a que habría prohibiciones de la ley federal sobre este tipo de pagos. Foto: Nathan Howard/Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, entregó regalos en efectivo por un total de 135.000 dólares a tres de sus colaboradoras más cercanas en la Casa Blanca. Cada uno de los pagos equivale aproximadamente al 30% del sueldo anual de 150.000 dólares que percibe cada una de las tres funcionarias por sus cargos en la Administración pública.

Estas entregas de dinero salieron a la luz tras la publicación de las declaraciones financieras anuales de los funcionarios del Poder Ejecutivo, en las que las asesoras Natalie Harp, Margo Martin y Chamberlain Harris registraron haber recibido 45.000 dólares cada una bajo el concepto de “regalo en efectivo por las fiestas”.

Harp, de 35 años, es asistente ejecutiva y asesora especial del mandatario. Es apodada por sus compañeros como la “impresora humana” debido a que suele acompañar constantemente al presidente con una impresora portátil para facilitarle noticias e información en papel. La funcionaria redacta habitualmente publicaciones para las redes sociales de Trump y trabaja estrechamente a su lado desde 2022.

Las otras dos funcionarias que recibieron el regalo navideño son Margo Martin, de 31 años, asesora de comunicaciones encargada de grabar contenidos para redes sociales, y Chamberlain Harris, de 26 años, subdirectora de Operaciones de la Oficina Oval y asistente ejecutiva.

Lea también: ¿Trump contra el mal gusto? Así son los zapatos que les regala a sus asesores si no les gustan los que llevan puestos

Además de los regalos en efectivo dirigidos a las tres asesoras, la documentación patrimonial reveló que Trump entregó 20.000 dólares a Walt Nauta, director de operaciones de la Oficina Oval. El funcionario, cuyo salario público asciende a 175.000 dólares al año, ha acompañado a Trump como asistente personal y formó parte de la comitiva presidencial en recientes desplazamientos internacionales.

Los desembolsos han suscitado severas dudas entre expertos en ética y derecho consultados por medios estadounidenses. La legislación federal de ese país establece prohibiciones estrictas respecto a los pagos complementarios al salario de los empleados públicos.

De igual manera, los expertos señalaron no recordar antecedentes públicos en los que un presidente de EE. UU. haya entregado sumas similares en efectivo al personal en activo de la Casa Blanca.

La Oficina de Prensa de la Casa Blanca defendió los entregables señalando que responden a una “costumbre de larga data” del presidente de hacer regalos de Navidad a las personas de su entorno, tanto en el sector privado como durante su trayectoria en el Gobierno. Un comunicado oficial aseguró que los obsequios no tienen relación con las funciones gubernamentales oficiales de los empleados y que, por lo tanto, resultan “totalmente admisibles según las normas legales y éticas pertinentes”.

Siga leyendo: Donald Trump reclama que la Luna y sus recursos le pertenecen a EE. UU.: ¿qué tan cierto es?

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Preguntas y respuestas

¿Cuánto dinero entregó Donald Trump a sus colaboradoras de la Casa Blanca?
Donald Trump entregó 45.000 dólares a cada una de tres asesoras, Natalie Harp, Margo Martin y Chamberlain Harris, para un total de 135.000 dólares. Los pagos fueron registrados en las declaraciones financieras como “regalo en efectivo por las fiestas”.
¿Quiénes recibieron los regalos en efectivo de Donald Trump?
Los principales regalos fueron para las asesoras Natalie Harp, Margo Martin y Chamberlain Harris, quienes recibieron 45.000 dólares cada una. Además, Walt Nauta, director de operaciones de la Oficina Oval, recibió 20.000 dólares.
¿Por qué los regalos de Trump generan dudas legales y éticas?
Los pagos generan cuestionamientos porque la legislación federal estadounidense establece restricciones sobre compensaciones adicionales al salario de empleados públicos. Expertos consultados expresaron dudas sobre la legalidad y señalaron que no recuerdan antecedentes públicos similares.

Temas recomendados

Internacional
Estados Unidos
Efectivo
Leyes
Washington
Casa Blanca
Estados Unidos
Donald Trump
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos