Tragedia personal llevó a una mujer a cuidar bebés muertos en su casa: les leía cuentos y veían TV

El caso de Amie Upton, directora de la funeraria Florrie’s Army en Leeds, Inglaterra, generó conmoción internacional luego de que varias familias denunciaran que mantenía en su vivienda los cuerpos de bebés fallecidos, en condiciones indignas. Una investigación de la BBC reveló testimonios de padres que la acusaron de hacer que los cadáveres “vieran dibujos animados”.

  • Amie Upton, directora de la funeraria Florrie’s Army en Leeds, Inglaterra, se ha hecho conocida en los últimos días por el trato que daba a los bebés fallecidos que llegaban a su funeraria. Imagen: The Mirror.
Andrea Lara
Andrea Lara
28 de agosto de 2025
bookmark

La polémica estalló en el Reino Unido tras conocerse las denuncias de dos familias en Leeds, una ciudad en Yorkshire del Oeste, contra Amie Upton, directora de la funeraria Florrie’s Army. Según el relato de los padres, la mujer trasladaba los cuerpos de bebés fallecidos a su casa y los mantenía allí durante días, asegurando ofrecer un servicio funerario “personalizado”.

El caso salió a la luz luego de que Zoe Ward descubriera en 2021 a su hijo Bleu, fallecido con apenas tres semanas de vida, colocado en una pequeña cuna en la sala de la vivienda de Upton, mientras en la televisión se transmitía la caricatura PJ Masks. “Me di cuenta de que era Bleu y ella me dijo: ‘pasa, estamos viendo dibujos animados’”, relató Ward a la BBC. La madre aseguró que también vio a otro bebé muerto en el sofá y describió la casa como un lugar “mugriento y sucio”.

Un segundo testimonio, de una pareja identificada como Sharon y Paul, indicó que su hija, fallecida en el hospital St. James en 2024, también fue llevada sin autorización a la casa de Upton. La directora les había asegurado que el cuerpo estaba en una funeraria, pero más de una semana después descubrieron que se encontraba en su vivienda y que desprendía un fuerte olor, lo que generó indignación en los padres.

Ante las denuncias, Upton defendió su labor en declaraciones al Daily Mail y The Mirror. Explicó que creó Florrie’s Army tras la pérdida de su propia hija en 2017 y que su intención era dar un trato “amoroso y cercano” a los bebés fallecidos. “Sus bebés solo conocían el amor. No se ven enfermeras que les lean un cuento a sus bebés. Yo sí. Sé que siempre hice lo mejor que pude”, dijo. Además, rechazó las acusaciones de insalubridad y aseguró que siempre aplicó medidas de refrigeración.

El Leeds Teaching Hospitals NHS Trust confirmó que desde 2021 había restringido el acceso de Upton a las morgues y salas de maternidad debido a “preocupaciones graves” sobre su forma de trabajar. La Policía de West Yorkshire informó que investigó dos denuncias relacionadas con Florrie’s Army, pero no encontró delitos tipificados en la legislación vigente.

El caso ha puesto de relieve la falta de regulación de la industria funeraria en Inglaterra y Gales, donde no existen normas obligatorias sobre el almacenamiento de cuerpos ni requisitos profesionales para ejercer como director funerario. Expertos del sector, como George Roberts de la Sociedad Nacional de Funerarias Independientes (SAIF), advirtieron que esta situación permite que cualquier persona abra un negocio de este tipo sin controles.

Ante la presión social y mediática, el Gobierno británico aseguró que revisará la normativa para garantizar que los servicios funerarios cumplan con estándares básicos de dignidad y respeto hacia las familias en duelo.

