Tragedia personal llevó a una mujer a cuidar bebés muertos en su casa: les leía cuentos y veían TV

La polémica estalló en el Reino Unido tras conocerse las denuncias de dos familias en Leeds, una ciudad en Yorkshire del Oeste, contra Amie Upton, directora de la funeraria Florrie’s Army. Según el relato de los padres, la mujer trasladaba los cuerpos de bebés fallecidos a su casa y los mantenía allí durante días, asegurando ofrecer un servicio funerario “personalizado”.
El caso salió a la luz luego de que Zoe Ward descubriera en 2021 a su hijo Bleu, fallecido con apenas tres semanas de vida, colocado en una pequeña cuna en la sala de la vivienda de Upton, mientras en la televisión se transmitía la caricatura PJ Masks. “Me di cuenta de que era Bleu y ella me dijo: ‘pasa, estamos viendo dibujos animados’”, relató Ward a la BBC. La madre aseguró que también vio a otro bebé muerto en el sofá y describió la casa como un lugar “mugriento y sucio”.