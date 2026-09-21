Tormenta tropical Polo frente a México: podría convertirse en huracán

La tormenta tropical Polo se formó el domingo por la noche frente al suroeste de México y, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, podría fortalecerse rápidamente durante los próximos días hasta alcanzar la categoría de huracán.
Polo registraba vientos máximos sostenidos de unos 65 kilómetros por hora y avanzaba hacia el este-noreste a una velocidad aproximada de 7 kilómetros por hora.
Los pronósticos indican que este martes podría girar hacia el este y que el miércoles realizaría un giro pronunciado para tomar rumbo hacia el norte y noroeste.