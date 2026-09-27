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Fuerte tormenta azotó Nueva York y el noreste de EE. UU.: dejó un muerto, inundaciones y cortes de luz

Las fuertes precipitaciones también obligaron a cancelar eventos culturales como el festival Global Citizen, previsto en Central Park, y los conciertos que Ed Sheeran tenía programados cerca de Boston.

  • Un muerto y más de 100.000 usuarios sin luz por tormenta en EE. UU. Foto: Captura de video tomada de X @ChicagoMWeather
    Un muerto y más de 100.000 usuarios sin luz por tormenta en EE. UU. Foto: Captura de video tomada de X @ChicagoMWeather
Agencia AFP
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 1 hora
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Fuertes vientos y lluvias torrenciales afectan este domingo 27 de septiembre, el noreste de Estados Unidos, donde un hombre de 56 años murió en Brooklyn después de que un árbol fuera derribado por las ráfagas. La tormenta ha dejado a más de 130.000 usuarios sin electricidad, además de cientos de vuelos cancelados y alertas por inundaciones.

El fallecimiento ocurrió mientras el sistema meteorológico se fortalecía el sábado y avanzaba hacia Nueva York, Nueva Jersey, Long Island y el sur de Nueva Inglaterra. Según medios estadounidenses, el hombre murió luego de que un árbol cayera sobre él en Brooklyn, en la ciudad de Nueva York.

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Las autoridades mantienen las advertencias por las condiciones meteorológicas. Las ráfagas podrían superar los 70 km/h a lo largo de la costa este y alcanzar picos de hasta 130 km/h en el estado de Nueva York, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, había advertido desde el sábado sobre el peligro de acercarse a la costa. También señaló que en algunas zonas podrían presentarse olas de hasta seis metros.

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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pidió a los habitantes evitar los desplazamientos que no fueran necesarios y advirtió sobre posibles fallas en el suministro eléctrico.

La tormenta comenzó a golpear con fuerza desde el sábado, 26 de septiembre

Durante el sábado, los fuertes vientos y las lluvias ya habían provocado cortes de electricidad en varios estados. A las 6:00 p. m., más de 60.000 hogares y comercios de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island y Pensilvania estaban sin servicio, según poweroutage.com.

Para la mañana de este domingo, la cifra había aumentado a más de 130.000 usuarios afectados en esos estados. El sistema, conocido como nor’easter, avanzó frente a la costa del Atlántico Medio y el sur de Nueva Inglaterra. Estas tormentas suelen estar acompañadas por lluvias intensas, fuertes vientos y, en algunas temporadas, nevadas.

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Además del riesgo para las personas, la tormenta provocó interrupciones en el transporte. Cientos de vuelos fueron cancelados y otros registraron retrasos en aeropuertos de la región. En Boston, por ejemplo, se cancelaron 253 vuelos en el aeropuerto Logan, mientras aerolíneas como American, United y JetBlue emitieron alertas para permitir cambios de itinerario sin cargos.

También fueron cancelados eventos culturales como el festival Global Citizen, previsto en Central Park, y los conciertos que Ed Sheeran tenía programados cerca de Boston.

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Las autoridades esperan que la tormenta pierda fuerza durante este domingo, aunque continuarán las lluvias intensas y el riesgo de inundaciones, especialmente en Nueva York, Long Island, Nueva Jersey, Massachusetts y Rhode Island.

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