Fuerte tormenta azotó Nueva York y el noreste de EE. UU.: dejó un muerto, inundaciones y cortes de luz

Fuertes vientos y lluvias torrenciales afectan este domingo 27 de septiembre, el noreste de Estados Unidos, donde un hombre de 56 años murió en Brooklyn después de que un árbol fuera derribado por las ráfagas. La tormenta ha dejado a más de 130.000 usuarios sin electricidad, además de cientos de vuelos cancelados y alertas por inundaciones. El fallecimiento ocurrió mientras el sistema meteorológico se fortalecía el sábado y avanzaba hacia Nueva York, Nueva Jersey, Long Island y el sur de Nueva Inglaterra. Según medios estadounidenses, el hombre murió luego de que un árbol cayera sobre él en Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. Entérese: Fuertes lluvias inundaron Santa Marta y dejan cultivos destruidos en la zona bananera del Magdalena

Las autoridades mantienen las advertencias por las condiciones meteorológicas. Las ráfagas podrían superar los 70 km/h a lo largo de la costa este y alcanzar picos de hasta 130 km/h en el estado de Nueva York, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, había advertido desde el sábado sobre el peligro de acercarse a la costa. También señaló que en algunas zonas podrían presentarse olas de hasta seis metros. Lea más: Segunda temporada de lluvias: ¿cómo prepararse? Estas son las medidas de la Unidad de Riesgo

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pidió a los habitantes evitar los desplazamientos que no fueran necesarios y advirtió sobre posibles fallas en el suministro eléctrico.

La tormenta comenzó a golpear con fuerza desde el sábado, 26 de septiembre

Durante el sábado, los fuertes vientos y las lluvias ya habían provocado cortes de electricidad en varios estados. A las 6:00 p. m., más de 60.000 hogares y comercios de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island y Pensilvania estaban sin servicio, según poweroutage.com.

Para la mañana de este domingo, la cifra había aumentado a más de 130.000 usuarios afectados en esos estados. El sistema, conocido como nor’easter, avanzó frente a la costa del Atlántico Medio y el sur de Nueva Inglaterra. Estas tormentas suelen estar acompañadas por lluvias intensas, fuertes vientos y, en algunas temporadas, nevadas. Le puede interesar: Video | Milei se reunió con Netanyahu en Nueva York en plenas tensiones de líderes en la ONU

Además del riesgo para las personas, la tormenta provocó interrupciones en el transporte. Cientos de vuelos fueron cancelados y otros registraron retrasos en aeropuertos de la región. En Boston, por ejemplo, se cancelaron 253 vuelos en el aeropuerto Logan, mientras aerolíneas como American, United y JetBlue emitieron alertas para permitir cambios de itinerario sin cargos.