Video | Tiroteo en Nueva York: le disparan a mujer que apuñaló a varias personas cerca a Times Square

En el corazón de Manhattan se vivió una tarde de pánico luego de que al parecer, una mujer armada con cuchillos desatara un ataque en la concurrida zona turística de Times Square, apuñalando a dos personas antes de ser abatida a tiros por agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).
El suceso ocurrió este lunes, 31 de agosto, por la tarde en las inmediaciones de la calle West 43 y la Séptima Avenida. La policía acudió al lugar tras recibir una llamada de emergencia que alertaba sobre una mujer que presuntamente estaba agrediendo a transeúntes.