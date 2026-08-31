Video | Tiroteo en Nueva York: le disparan a mujer que apuñaló a varias personas cerca a Times Square

En el corazón de Manhattan se vivió una tarde de pánico luego de que al parecer, una mujer armada con cuchillos desatara un ataque en la concurrida zona turística de Times Square, apuñalando a dos personas antes de ser abatida a tiros por agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). El suceso ocurrió este lunes, 31 de agosto, por la tarde en las inmediaciones de la calle West 43 y la Séptima Avenida. La policía acudió al lugar tras recibir una llamada de emergencia que alertaba sobre una mujer que presuntamente estaba agrediendo a transeúntes.

Según las fuentes policiales mencionadas por medios locales, la sospechosa hirió primero a un hombre en la pierna y luego a una mujer en el torso. Ambas víctimas fueron trasladadas de urgencia a hospitales del área, donde lamentablemente la mujer falleció a consecuencia de la gravedad de sus heridas.

Al llegar al lugar de los hechos, los oficiales se encontraron con la sospechosa actuando de manera errática y amenazante, realizando gestos de agresión hacia ellos. Según videos difundidos en redes, la mujer sostenía dos cuchillos en sus manos. Lea también | Tiroteo en rascacielos de Nueva York dejó 4 muertos: tirador iba a atacar oficinas de la NFL, la liga de fútbol americano

Los agentes intentaron neutralizarla utilizando primero sus dispositivos de control eléctrico (pistolas Taser), sin embargo, según las imágenes, la sospechosa se abalanzó directamente contra los oficiales, lo que obligó a los policías a abrir fuego. La atacante resultó herida de gravedad y fue trasladada en estado crítico a un hospital cercano, donde posteriormente se certificó su fallecimiento. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

El NYPD mantiene una investigación activa sobre este tiroteo en el que estuvo involucrado un oficial. Las autoridades señalaron de forma preliminar que no se cree que el incidente esté relacionado con terrorismo y por el contrario los reportes iniciales indican que la presunta agresora sufría de problemas de salud mental y pudo haber experimentado una crisis severa durante el altercado.

Tras el tiroteo, se registró un masivo despliegue de los servicios de emergencia en la plaza peatonal. Según le contaron testigos a medios estadounidenses y agencias internacionales, los investigadores inspeccionaron manchas de sangre en la escena mientras varias cuadras de la zona turística permanecían completamente clausuradas tanto para el tráfico como para el paso peatonal. Siga leyendo: Tiroteo en Metro de Nueva York deja, por lo menos, 16 heridos Preguntas y respuestas