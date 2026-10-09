Terremoto en Panamá sacudió a Colombia y varios países de Centroamérica en la tarde de este viernes, ¿lo sintió?

Un fuerte temblor de magnitud 7.6 con epicentro en Panamá sacudió a Colombia y varios países de Centroamérica en la tarde de este viernes 9 de octubre. Según los reportes, el terremoto se sintió mayormente en zonas del país como Cartagena, Medellín y el Chocó.

De acuerdo con la información reportada por el Servicio Geológico Colombiano y de Estados Unidos, el epicentro del movimiento fue Pitaloza Arriba, Panamá, y tuvo una profundidad de 33 kilómetros.

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