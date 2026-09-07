Sube a 43 muertos el balance del deslave en el Tíbet chino

El balance del devastador deslave registrado a finales de agosto en el Himalaya, en la frontera entre China y Nepal, aumentó de 31 a 43 muertos del lado chino, informó el domingo un medio estatal.
La catástrofe, que golpeó la región china del Tíbet, en el suroeste del país, “dejó 43 muertos y 519 desaparecidos, según el último balance” establecido este fin de semana, según indicó la agencia oficial Xinhua.
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La tragedia ocurrió hace 11 días (el 26 de agosto) y también causó estragos en Nepal, donde dejó al menos 1.341 muertos y cerca de 5.000 desaparecidos, según los datos oficiales más recientes.