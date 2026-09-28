Starship de SpaceX despega hacia la órbita en una misión clave para llegar a la Luna

SpaceX lanzó este lunes 28 de septiembre el Super Heavy-Starship en su primer vuelo con destino a la órbita, un paso clave para la compañía de Elon Musk en el desarrollo del que es considerado el cohete más potente del mundo y para los planes de la NASA de llevar astronautas nuevamente a la Luna.
El lanzamiento ocurrió a las 8:49 a. m. EDT desde Starbase, en la costa del Golfo de Texas. Los 33 motores Raptor del propulsor Super Heavy se encendieron y elevaron el cohete de unos 122 metros de altura, mientras generaban alrededor de 16 millones de libras de empuje, aproximadamente el doble de lo producido por el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) de la NASA.
Sin embargo, durante el ascenso, la etapa superior de Starship perdió uno de sus motores. Después de evaluar la situación, los controladores de vuelo autorizaron que la misión continuara hacia la órbita.