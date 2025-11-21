Terror en Nigeria: decenas de docentes y alumnas secuestradas en escuela católica por musulmanes

Un número sin determinar de estudiantes y docentes fueron raptados en una escuela católica del centro de Nigeria, dijeron el viernes responsables locales y del centro, en el segundo incidente de este tipo en menos de una semana.

Estos secuestros, además de un ataque contra una iglesia a principios de semana, se producen en medio de tensiones entre Nigeria y Estados Unidos por la situación de la minoría cristiana en el país más poblado de África.

Grupos armados y organizaciones yihadistas socavan la seguridad en el norte y el centro de Nigeria, donde en 2014 casi 300 alumnas de una escuela fueron secuestradas por yihadistas de Boko Haram.

Lea también: Indignación por muerte de adolescente de 15 años tras cruel “tortura” sexual de sus compañeros del trabajo

Este mes, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con una intervención militar ante lo que denuncia como una campaña de asesinatos de cristianos a manos de yihadistas, una narrativa rechazada por el gobierno nigeriano.