A Sebastián Macías, exjugador del DIM, lo detuvieron en Estados Unidos: esto es lo que se sabe

Como es de conocimiento, el deportista de Bello, Antioquia, ha protagonizado varios escándalos en el que la víctima de hace 3 años, Paulina Vivares, dijo que la habría abusado sexualmente porque ella ya no quería estar más con él y que luego la agredió cuando estaban en su casa.

“Él me accedió cuando yo ya no quería estar más con él. Sin embargo, yo no le dije nada porque yo tenía miedo de que me volviera a pegar. Él me pegó porque yo fui al cuarto de él, cuando él se acostó con los niños y le pregunté por qué se había ido y me había dejado sola. La casa estaba super oscura, no se veía nada”, dijo en su momento a El Espectador.

Vivares añadió al diario citado que ella se acostó en la sala y no se quería ir porque sentía miedo de que le pasara algo. “Y ahí fue donde me accedió nuevamente en contra de mi voluntad. Me explico: yo no le dije nada de que no quería estar más, porque me daba miedo que volviera y me pegara. A mí me revisó el médico, me dejó hospitalizada, pero no me dieron incapacidad”.

Este caso fue dado a conocer por la entonces candidata a la Cámara, Diana Correa, luego de obtener información por parte de los familiares de Vivares.