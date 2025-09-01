Bajo perfil y teorías conspirativas: ¿Qué está pasando con la salud de Trump?

La salud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de 79 años, volvió a ser objeto de debate y de teorías conspirativas después de permanecer cuatro días sin apariciones públicas y de publicar en su red social Truth Social una fotografía jugando al golf que, según medios estadounidenses, había sido tomada la semana pasada.
El vacío en su agenda oficial y las imágenes que no eran recientes desataron una ola de especulaciones que llegaron a convertirse en tendencias de búsqueda en redes sociales.
Durante el pasado fin de semana, las preguntas “¿Está muerto Trump?”, “Trump muerto” y “¿Dónde está Donald Trump?”, estuvieron entre las consultas más frecuentes en Google, según la revista Forbes.