“Ya lo descubrirás”: la ambigua respuesta de Trump sobre atacar cárteles dentro de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó en el aire la posibilidad de que su Gobierno considere acciones militares contra cárteles dentro de Venezuela.
La enigmática declaración se produjo este domingo en un breve encuentro con periodistas en la Casa Blanca. En medio de las preguntas de la prensa, un reportero le consultó si se está considerando atacar a los cárteles dentro de Venezuela.
“Ya lo descubrirás”, fue la respuesta del mandatario republicano, sin añadir más detalles sobre la política antidrogas de Washington y su fuerte despliegue naval en el Caribe, que ha causado tensiones con el régimen de Nicolás Maduro.
El intercambio tuvo lugar mientras Trump se dirigía al helicóptero presidencial Marine One rumbo a su viaje hacia Nueva York para asistir al US Open de Tenis.
