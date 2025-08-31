Quince desapariciones evidencian la magnitud de la represión en Venezuela

Venezuela atraviesa uno de los capítulos más graves de su crisis de derechos humanos. Amnistía Internacional reveló en un informe reciente que, tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, se intensificó la práctica de las desapariciones forzadas como parte de la política de represión del Estado contra la disidencia.

El documento detalla 15 casos emblemáticos ocurridos hasta el 15 de junio de 2025, en los que la privación de la libertad, la incomunicación, la falta de información a las familias y la participación de agentes estatales configuran una práctica sistemática.

El informe señala que la respuesta del gobierno al descontento social posterior a la reelección de Nicolás Maduro estuvo marcada por detenciones masivas, represión letal y desapariciones.

Mientras miles de personas protestaban en las calles denunciando fraude electoral, las fuerzas de seguridad desplegaron operativos que terminaron con más de dos mil arrestos y decenas de víctimas mortales. Entre estas acciones, la desaparición forzada se convirtió en un instrumento central para intimidar a opositores, periodistas, activistas y ciudadanos comunes percibidos como críticos del poder.

La organización internacional establece que las desapariciones no fueron hechos aislados, sino que siguieron un patrón reconocible: detenciones realizadas por agentes de seguridad, muchas veces vestidos de civil o en vehículos sin identificación; negativa de las autoridades a reconocer el paradero de las víctimas; traslado a centros clandestinos o retención en sedes oficiales sin registro; y privación del acceso a la defensa o a mecanismos judiciales.

En numerosos casos, la incomunicación duró días, semanas o meses, y en algunos persiste hasta la fecha. “Tenemos casos muy representativos. Por ejemplo, el de Rory Branker, editor del medio digital La Patilla, que ha sido crítico del gobierno; Alfredo Díaz, exgobernador y dirigente político opositor; o Eduardo Torres, abogado de la organización de derechos humanos PROVEA. Todos ellos comparten un perfil claro: representan voces incómodas para el poder”, indicó Pilar Sanmartín, coordinadora de Crisis de Amnistía Internacional para las Américas.

Alfredo Díaz

El exgobernador del estado Nueva Esparta y dirigente del partido Acción Democrática fue privado de la libertad en noviembre de 2024, poco después de manifestar públicamente su rechazo a los resultados electorales. Su detención se justificó con acusaciones de supuesto sabotaje, aunque el trasfondo político resulta evidente. Desde tiempo atrás había sido objeto de amenazas y seguimientos por parte de cuerpos de seguridad.

Rory Branker

El periodista y editor del portal La Patilla, también se encuentra entre las personas desaparecidas. Fue interceptado junto a su pareja por hombres armados que lo trasladaron a la fuerza. Su caso ilustra el hostigamiento contra medios de comunicación críticos con la administración de Maduro. Posteriormente, fuentes cercanas confirmaron que había sido llevado a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, aunque su familia nunca recibió información oficial sobre su situación.

Eduardo Torres

Abogado y activista sindical, vinculado a la organización no gubernamental Provea. Su detención representó un golpe directo a la defensa de los derechos humanos en el país. Una semana después de haber sido capturado, altos funcionarios lo señalaron públicamente como integrante de una red catalogada como terrorista. Esta narrativa oficial buscaba criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil y justificar la persecución contra ellas.