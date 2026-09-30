Reabren caso de presunta violación de una estudiante por siete hombres en la Universidad Cornell de Estados Unidos

La Fiscalía del condado de Tompkins, en Nueva York, reabrió la investigación sobre una denuncia de agresión sexual ocurrida en 2024 en la Universidad de Cornell, después de que una estudiante demandara a siete integrantes de una fraternidad, a la universidad y a otras organizaciones estudiantiles. La mujer asegura que fue agredida sexualmente durante varias horas cuando se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas.
El caso volvió a cobrar relevancia después de que la denuncia civil, presentada el pasado 16 de septiembre, expusiera nuevos detalles sobre lo ocurrido la noche del 19 de octubre de 2024. La demandante, identificada como “Jane Doe” para proteger su identidad, tenía entonces 20 años y cursaba tercer año en Cornell.
Según la demanda de 101 páginas, Doe había consumido alrededor de diez bebidas alcohólicas durante las tres horas previas a llegar a la sede de la fraternidad Chi Phi, donde se reuniría con un hombre al que consideraba su amigo. La mujer sostiene que, debido a su estado de embriaguez, no estaba en condiciones de consentir una propuesta sexual.
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