¿Quién pagó el jet privado que llevó a Delcy Rodríguez a EE. UU.? Una empresa colombiana operó el vuelo

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó a Nueva York, Estados Unidos, para participar en la agenda de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta es la primera participación de un mandatario venezolano en la Asamblea de la ONU desde el discurso de Nicolás Maduro en 2018.

Y es que Rodríguez ha mantenido una estrecha relación con la administración del presidente estadounidense Donald Trump, que incluso le otorgó permiso para ingresar a suelo estadounidense pese a sus restricciones internacionales.

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Esto ocurre, también, después de que ambos gobiernos concretaran un importante acuerdo petrolero para operar yacimientos venezolanos con un potencial productivo de 65.000 millones de barriles. Los dos mandatarios tienen previsto reunirse este martes para entablar un diálogo sobre temas de interés general.