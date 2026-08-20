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¿Quién es Jake Bigoni, el señalado asesino de la colombiana Eliana Bigoni en Texas?

La pareja se encontraba en proceso de divorcio. El sospechoso permanece arrestado en la cárcel del condado de Collin, en Texas. No tiene derecho a fianza.

  • Él es Jake O’Brien Bigoni, el señalado asesino de una colombiana radicada en Texas, Estados Unidos. FOTOS: Tomadas de Facebook
    Él es Jake O’Brien Bigoni, el señalado asesino de una colombiana radicada en Texas, Estados Unidos. FOTOS: Tomadas de Facebook
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

20 de agosto de 2026
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La Policía de Plano, en Texas, continúa con la investigación por el asesinato de Eliana Alexandra Bigoni, presuntamente a manos de su esposo, Jake O’Brien Bigoni. El crimen ocurrió el pasado 12 de agosto, cuando la colombiana llegó al apartamento de Jake para recoger a sus hijos de 2 y 4 años, con el fin de llevarlos a la escuela.

Sin embargo, Eliana nunca salió del lugar e incumplió una cita que tenía con otra persona para desayunar a las 8:30 a. m. Allegados a la víctima comenzaron a llamarla al celular sin obtener respuesta, hasta que se comunicaron con la Policía para solicitar una revisión en el apartamento de Jake.

Allí, él abrió la puerta y dijo que su esposa, con quien se encontraba en proceso de divorcio, había pasado más temprano, pero que no la volvió a ver. Durante sus declaraciones, los agentes observaron una mancha rojiza en su camisa.

Tras avanzar en la investigación, las autoridades regresaron al lugar y realizaron una inspección en la vivienda de Jake. El hombre todavía conservaba la mancha en la camisa, aunque esta ya se había oscurecido.

En el garaje encontraron un Hyundai Genesis cuyo maletero tenía en su interior el cuerpo de Eliana, quien estaba “sin respirar, inconsciente y en una posición antinatural”.

¿Quién es Jake Bigoni, el señalado asesino de la colombiana Eliana Bigoni en Texas?

Durante el hallazgo, los investigadores comprobaron que la mujer, de 34 años, llevaba poca ropa que parecía estar dañada y cubierta de una sustancia rojiza que se cree que era sangre. Además, presentaba heridas importantes en la cara y la cabeza, así como una cantidad considerable de sangre seca en el rostro y el cabello.

Jake O’Brien Bigoni fue arrestado inicialmente por abuso de cadáver sin autorización legal, pero luego las autoridades añadieron el cargo de asesinato en primer grado. Actualmente permanece detenido sin derecho a fianza.

¿Quién es Jake O’Brien Bigoni?

Jake O’Brien Bigoni tiene 37 años y contrajo matrimonio con Eliana en marzo de 2020. No obstante, sus registros en Facebook mencionan que inició una relación con la joven bogotana en febrero de 2019.

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En 2021 tuvieron a su primer hijo y, en 2023, Eliana quedó nuevamente embarazada del segundo. La colombiana se desempeñaba como agente inmobiliaria (realtor). Se desconoce la profesión de Jake O’Brien, pero una amiga de la joven contó en una entrevista con NBC 5 Dallas-Fort Worth que el acusado era agresivo con ella.

Según su testimonio, Jake apareció en una fiesta el 31 de julio para exigirle a Eliana que regresara a la casa. Esa aparición habría generado en la víctima el temor de que él pudiera matarla o dispararle a alguien.

“Eliana estaba intentando seguir adelante. Él quería tener el control de ella”, expresó la amiga, quien agregó: “Solo ellos saben lo que pasó, pero esa no es razón para asesinar a una persona”. Los hijos de ambos estaban en el apartamento de Jake en el momento del crimen, pero resultaron ilesos y fueron retirados del lugar por las autoridades.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién era Eliana Alexandra Bigoni y a qué se dedicaba?
Eliana Alexandra Bigoni era una colombiana de 34 años, originaria de Bogotá, que se desempeñaba como agente inmobiliaria ( realtor) en Texas.
¿Cuándo ocurrió el asesinato de Eliana Alexandra Bigoni?
El asesinato ocurrió el 12 de agosto, cuando Eliana llegó al apartamento de su esposo, Jake O’Brien Bigoni, para recoger a sus dos hijos y llevarlos a la escuela.
¿Dónde encontraron el cuerpo de Eliana Alexandra Bigoni?
El cuerpo de Eliana fue encontrado dentro del maletero de un Hyundai Genesis ubicado en el garaje del apartamento de Jake O’Brien Bigoni, en Plano, Texas.

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