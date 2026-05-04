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Colombia arrasó en el Panamericano de pesas 2026: campeón en ambas ramas y Yeison López logró triple récord mundial

El representativo nacional, con 16 pesistas, dominó el Panamericano en Panamá con títulos en ambas ramas y una actuación histórica de Yeison López con récords mundiales.

  • La Selección Colombia de levantamiento de pesas celebra su título en el Campeonato Panamericano de Panamá 2026, donde ratificó el trabajo que se realiza en el país y el talento de sus deportistas. FOTO INSTAGRAM FEDEPESAS
    La Selección Colombia de levantamiento de pesas celebra su título en el Campeonato Panamericano de Panamá 2026, donde ratificó el trabajo que se realiza en el país y el talento de sus deportistas. FOTO INSTAGRAM FEDEPESAS
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 3 horas
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Colombia ratificó su poderío en el levantamiento de pesas al consagrarse campeón general del Campeonato Panamericano de mayores disputado que terminó en Ciudad de Panamá el pasado fin de semana y, de paso, mostró que tiene un gran relevo generacional en este deporte.

El equipo nacional, que contó con la dirección de Luis Carlos Arrieta y Luz Adriana Soto, se impuso en la rama femenina masculina, consolidando su dominio en la región. En damas sumó 577 puntos, superando a Estados Unidos (539) y Canadá (481). En varones, alcanzó 615 unidades, por delante de Estados Unidos (593) y Venezuela (471).

Este rendimiento también se reflejó en el medallero general, en el que Colombia lideró con 16 oros, 10 platas y 12 bronces, superando nuevamente a Estados Unidos (14-13-8) y Venezuela (6-3-6).

Yeison López, figura absoluta

El gran protagonista del certamen fue el chocoano Yeison López, medallista olímpico de plata en París 2024, quien fue reconocido como el mejor deportista del campeonato.

El colombiano brilló en la categoría de 88 kilogramos al conquistar tres medallas de oro y establecer marcas mundiales: 181 kg en arranque, 216 kg en envión y un total de 397 kg.

Lea: ¡Súper saiyajin! El pesista colombiano Yeison López elevó su nivel y rompió tres récords mundiales

Su actuación no solo lo consolidó como referente mundial, sino que reafirmó el nivel de Colombia en la élite de la halterofilia internacional.

“Esto dice mucho del trabajo que hemos venido haciendo con el entrenador Luis Carlos Arrieta, y estoy muy agradecido con las personas que han aportado desde su área para que esto sea una realidad. Ahora sigo trabajando para ese sueño que son los Ángeles-2028”, comentó López.

Un equipo sólido y ganador

Uno de los datos más destacados del equipo nacional fue su efectividad total: los 16 pesistas que participaron lograron subirse al podio.

Entre los resultados más sobresalientes figuran López, Luis Javier Mosquera, Francisco Mosquera y Rafael Cerro, todos con tres oros en sus divisiones.

También aportaron medallas Hugo Fernando Montes (oro, plata y bronce), Jenny Sinisterra (oro, plata y bronce), Karen Mosquera (oro y dos bronces) y María Fernanda Mena (oro y plata).

También subieron al podio Julieth Rodríguez (3 platas), Valeria Rivas (2 platas y 1 bronce), Rohelys Galvis (plata), Mari Leivis Sánchez (plata), Óscar Andrés Arce (3 bronces), John Jairo Serna (2 bronces), Antonina Moya (bronce) y Juan Camilo Martínez (bronce).

Tras el éxito continental, el levantamiento de pesas colombiano ya proyecta sus próximos desafíos.

El calendario continuará con el Campeonato Nacional en junio, en Palmira, seguido del Campeonato Mundial Sub-17 en julio, en Cali, eventos clave para el desarrollo y proyección de nuevas figuras.

Con este resultado, Colombia no solo reafirma su presente como potencia continental, sino que también evidencia un futuro sólido en una de las disciplinas más exitosas del deporte nacional.

Siga leyendo: Colombia se quedó con el título general en el levantamiento de pesas en Juegos Bolivarianos en Ayacucho

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