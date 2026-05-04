Ecuador implementa el fracking y reabre debate sobre su uso en Colombia

Ecuador dio un paso inédito en su historia petrolera al extraer por primera vez crudo mediante fracturación hidráulica, conocida como fracking. Ese panorama abrió el debate sobre si Colombia debería abrir las puertas a esta práctica con el fin de garantizar su soberanía energética.
Ecuador dio ese avance en el Bloque 57 – Shushufindi Libertador, ubicado en la provincia de Sucumbíos, como resultado de un trabajo conjunto entre la empresa estatal Petroecuador y la firma de servicios CCDC.
El hallazgo fue considerado como un hito por el gobierno de ese país. Argumentó que la técnica se aplicó en el nivel Caliza A, una zona del subsuelo donde tradicionalmente no se ejecutaban este tipo de maniobras. Este nuevo enfoque permitió abrir un horizonte productivo distinto, lo que amplía las posibilidades de exploración en el país.
El pozo, que ya se encuentra en etapa productiva y está aportando 930 barriles diarios a la producción, una cifra que lo posiciona como un resultado relevante dentro de la estrategia de optimización y expansión de la producción nacional de hidrocarburos.
Le puede gustar: El fracking en el Permian volvió a salvarle el año a Ecopetrol: ya representa el 14% de la producción
El descubrimiento no solo incrementa el volumen de producción petrolera, sino que también fortalece la política de seguridad energética del país. Al abrir nuevas áreas de exploración, Ecuador busca consolidar su capacidad de abastecimiento y reducir vulnerabilidades en su matriz energética.
La cuestión es que la industria petrolera en Ecuador venía mostrando una tendencia de producción estancada o en declive. Nelson Baldeón, exgerente de Comercio Exterior de PetroEcuador, explicó en su cuenta de X que el país dejó de invertir en exploración y explotación y se dedicó a importar el crudo.