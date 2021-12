En la época en la que nacieron, los teléfonos celulares no eran inteligentes, WhatsApp no había sido creado y el internet no existía, por lo menos, en los hogares.

En esa misma década ocurrieron hechos que marcaron el rumbo de la historia de la humanidad como la explosión del transbordador Challenger y la caída del muro de Berlín; pero ellos, el puñado de treintañeros que hoy gobiernan una pequeña parte del mundo, lo vieron y vivieron a través de las clases de historia.

Todos hacen parte de una generación de jóvenes que asumieron las riendas de sus países y que, al igual que Gabriel Boric, el recién electo presidente de Chile, en su carné de identificación figura como fecha de nacimiento la década de los años 80; es decir, a excepción de algunos pocos, manejan un país y no pasan de los 40 años de edad.

Es así como el próximo año, los presidentes “millenials” elegidos por voto popular, se encontrarán en citas internacionales para debatir las políticas de sus países, mientras que jóvenes de su misma edad se dedicarán, entre otras actividades, a ir de rumba, trabajar en una empresa, ir de compras o graduarse del posgrado universitario.

En el caso de Boric, su elección "responde al desgaste de los partidos tradicionales que gobernaron Chile los últimos 30 años y al pedido de cambio expresado en el estallido social", como lo expresó a EFE el experto en política internacional, Mauricio Morales.