Presidente de México confirma que dio positivo para covid-19

Dejar de construir el muro en la frontera que comenzó Trump, legalizar a 11 millones de migrantes indocumentados y permitir la entrada desde países de Medio Oriente que antes no tenían permiso de ingreso a Estados Unidos son algunos de los pasos que ya dio para transformar las dinámicas migratorias, pero no será sencillo. Como dice Emilio Viano, profesor de política internacional de American University, en este momento el país tiene todo un sistema que funciona según las directrices del republicano que el demócrata tendrá que cambiar de a poco. “Cuando pasen los primeros cien días de luna de miel con el gobierno vamos a ver que los demócratas más izquierdistas le criticarán por no hacer lo suficiente y los republicanos le cuestionarán por preocuparse más por los extranjeros que por los nacionales. Estados Unidos tiene una gran cantidad de problemas que necesitan atención y no será sencillo solucionar esto”, asegura Viano. Cynthia Arnson también apunta a que es probable que refuerce la ayuda humanitaria a los países que reciben migrantes, como Colombia.