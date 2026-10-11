Terremoto en Panamá no dejó muertos pese a ser más fuerte que los de Colombia y Venezuela, ¿cuál fue la clave?

A Panamá la sacudió un terremoto de magnitud 7,7 según el Servicio Geológico de EE. UU. (USGS), siendo este el décimo tercer gran temblor del año. Pese a la intensidad del sismo, afortunadamente el país centroamericano no reporta víctimas mortales.
Así lo informó el Gobierno de Panamá, quien en su último balance reportó más de 400 edificaciones dañadas, incluyendo 142 viviendas, 188 escuelas, 20 centros de salud, 26 edificios gubernamentales, 13 iglesias, 7 hoteles y 9 puentes. El temblor dejó 27 heridos leves y en la nación canalera se declaró estado de emergencia.
Tras este balance, el dato que ha generado asombro internacional es que el terremoto no dejó personas fallecidas ni reporte de desaparecidos en territorio panameño, mientras que países de la región como Colombia y Venezuela vivieron temblores menos fuertes y aún así hubo centenares de pérdidas humanas.
En el caso de Colombia, de acuerdo con el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto dejó 335 personas fallecidas y un reporte de 103 desaparecidos.
Por otra parte, los terremotos del 24 de junio en Venezuela con magnitudes de 72, y 7,5 dejaron más de 6.500 muertos y un drama que se prolonga con el paso del tiempo ya que no hay cifra oficial de desaparecidos.