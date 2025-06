Piloto colombiano fue capturado en Bolivia mientras intentaba despegar con 430 kilos de cocaína: en Colombia es reputado comerciante

Edwuard Fabricio Osorio Rodríguez, un piloto colombiano, fue capturado mientras intentaba despegar su avioneta con 430 kilos de cocaína de alta pureza en un aeropuerto rural de Bolivia.

Los hechos ocurrieron este domingo 1 de junio en zona rural de Villa Tunari, un municipio del centro de Bolivia. Los agentes de policía y aduana notaron que el piloto estaba nervioso y ordenaron una requisa exhaustiva a la aeronave que se aproximaba a despegar.

Lea más: Asesinaron en Bogotá a escolta que tendría nexos con el esmeraldero ‘Pedro Pechuga’

En medio de la requisa encontraron 430 kilos de cocaína de alta pureza que pretendían camuflarse en pacas de panelas con la marca de un delfín.

La aeronave no tenía plan de vuelo y las autoridades no pudieron determinar el destino final de la sustancia ilícita. En la zona incautaron una camioneta Toyota que no tenía placas y 10.000 dólares en efectivo.

Del piloto se sabe que es oriundo de Bucaramanga. De acuerdo con El Tiempo, Rodríguez se movía entre Bolivia y Colombia desde hace 7 años y usaba pistas clandestinas para el despegue de aeronaves que no tenían licencia para el transporte de carga.

Entérese: Las confusiones que generó Petro con exmilitares detenidos en México y supuesto complot de la Junta Directiva del Narcotráfico

Pese a que fue capturado en flagrancia en una relación con el narco. En Colombia el piloto es reconocido por ser piloto comercial y un reconocido comerciante con sucursales en Bogotá, Casanare y Santa Marta. Ofrecía el servicio de transporte de carga por carretera y el alquiler de vehículos de maquinaria.

Desde el 2018 estaba radicado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y había adquirido la nacionalidad Boliviana. En octubre del año pasado fue capturado por el delito de tráfico de sustancias controladas, pero fue dejado en libertad condicional.

El colombiano fue presentado ante un juez cautelar, que ordenó su detención preventiva por 180 días en el penal de San Pedro de Sacaba. Iniciaron una investigación en su contra por presunta legitimación de ganancias ilícitas.