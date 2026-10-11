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El papa León XIV será operado de un nódulo en un pulmón en los siguientes días

La intervención tendrá lugar en el Hospital Policlínico Gemelli, donde fueron hospitalizados Francisco y Juan Pablo II. En menos de un mes inicia su gira por Latinoamérica.

  • Tras 16 meses de papado, León XIV recibe su primer susto de salud en medio de un ritmo vertiginoso y a menos de un mes de su gira por Latinoamérica. Foto: Colprensa
    Tras 16 meses de papado, León XIV recibe su primer susto de salud en medio de un ritmo vertiginoso y a menos de un mes de su gira por Latinoamérica. Foto: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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El Papa León XIV será operado de un nódulo pulmonar en los próximos días, como él mismo ha anunciado este domingo tras el tradicional rezo del Ángelus.

“Recientemente, durante unos controles, los médicos me encontraron un módulo circunscrito en el pulmón. Ha sido detectado en una fase muy temprana y bien localizado”, ha explicado el Pontífice ante los fieles congregados en la plaza de San Pedro del Vaticano.

Según ha afirmado, los médicos que le han atendido han considerado conveniente intervenir. “Siguiendo sus consejos, he decidido operarme para extraerlo”, ha añadido. Asimismo, ha agradecido a todos los fieles “su cercanía espiritual”. “Me encomiendo a vuestras oraciones”, ha concluido el Papa.

El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, ha precisado que la intervención está prevista “para los primeros días de la semana que viene” y que el tiempo de ingreso hospitalario posoperatorio es de “alrededor de una semana”, ha explicado en respuesta a preguntas de periodistas.

En medio del anuncio y las respuestas, no se especificó si la intervención modificará la agenda internacional del papa estadounidense, que tiene previsto viajar del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú.

La operación tendrá lugar en el Hospital Policlínico Gemelli, según ha adelantado el portal de noticias del Vaticano, Vatican News. Este hospital, que el papa Juan Pablo II llegó a llamar ‘Vaticano número tres’, tiene una estrecha relación con los pontífices, que disponen de un “apartamento papal” de 200 metros cuadrados en la décima planta, acondicionado con un dormitorio principal, una sala de estar, un baño adaptado y una capilla privada.

Lea también: León XIV se reunió con siete víctimas de abuso sexual de curas, ¿qué dijo después del encuentro?

Este hospital de Roma cobró especial relevancia cuando en 1981 atendió a Juan Pablo II tras el atentado sufrido en la Plaza de San Pedro. Los médicos del Gemelli operaron al entonces pontífice durante seis horas, logrando extraerle una bala del abdomen. Juan Pablo II fue el primer papa en ser tratado en este centro y fue hospitalizado allí en diez ocasiones.

Por su parte, el papa Francisco fue el segundo pontífice en ser ingresado en el Gemelli. Estuvo hospitalizado en cuatro ocasiones, la primera de ellas del 4 al 14 de julio de 2021 por una cirugía abdominal. En 2023, pasó dos temporadas en el hospital: por una neumonía del 29 de marzo al 1 de abril y por otra cirugía abdominal del 7 al 16 de junio. Su última hospitalización duró 38 días, del 14 de febrero de 2025 hasta el 23 de marzo, por un cuadro respiratorio grave y neumonía bilateral.

Es el primer susto de salud para el papa León XIV tras dieciséis meses a un ritmo vertiginoso pese a que él intenta mantener un equilibrio con su vida privada.

Es aficionado al tenis y a la natación y dedica los martes, su día de descanso semanal en Castel Gandolfo, a actividades deportivas, a llamadas privadas y a la lectura.

Siga leyendo: Papa León XIV está preocupado por el avance de la IA, ¿qué dijo el sumo pontífice?

*Con información de Europa Press y AFP

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Preguntas y respuestas

¿En qué hospital operarán al papa León XIV y cuándo será la intervención?
La operación se realizará en el Hospital Policlínico Gemelli, en Roma, durante los primeros días de la semana siguiente al anuncio del domingo. Así lo confirmó Matteo Bruni, director de la oficina de prensa de la Santa Sede.
¿Qué se sabe sobre el nódulo pulmonar que le detectaron al papa León XIV?
El nódulo fue identificado durante unos controles médicos, en una fase muy temprana y estaba bien localizado, según explicó el propio pontífice. Los médicos recomendaron extraerlo mediante una intervención quirúrgica.
¿El papa León XIV cancelará su viaje a Uruguay, Argentina y Perú por la operación?
La Santa Sede no ha confirmado si la intervención modificará la agenda internacional del pontífice. León XIV tiene previsto viajar a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

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