Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Desde el hospital, el papa León XIV le pidió a Putin un alto al fuego en Ucrania

El sumo pontífice le hizo la petición al mandatario ruso con el fin de permitir el tránsito de ayuda humanitaria. Esto hablaron.

  • León XIV habló desde el hospital con Vladimir Putin para interceder por el tránsito de ayuda humanitaria en Ucrania. Fotos: @news_vaticano y Getty Images
    León XIV habló desde el hospital con Vladimir Putin para interceder por el tránsito de ayuda humanitaria en Ucrania. Fotos: @news_vaticano y Getty Images
Agencia AFP
hace 3 horas
bookmark

El papa pidió este viernes al presidente ruso Vladimir Putin un alto el fuego en una zona del sur de Ucrania durante una conversación telefónica desde el hospital donde se recupera de una operación de cáncer de pulmón.

Le pidió a Putin “una tregua para permitir el suministro de ayuda humanitaria y sanitaria y la evacuación voluntaria y segura de la población civil” en Oleshki, una ciudad ucraniana que se encuentra atrapada entre los dos ejércitos beligerantes a orillas del río Dniéper, informó el viernes el Vaticano.

Ucrania y Rusia reconocen la crisis humanitaria en esta zona de la región de Jersón, pero se acusan mutuamente de obstaculizar el suministro de alimentos y las evacuaciones.

Por su parte, Putin le dio “una explicación muy detallada de la responsabilidad del régimen de Kiev en la difícil situación humanitaria”, indicó el Kremlin.

“Se acordó que ambas partes coordinarían esfuerzos” para “crear condiciones que garanticen la seguridad de la población de la ciudad y faciliten el suministro de bienes esenciales”, agregó la presidencia rusa, según la cual Putin le deseó al papa una “rápida recuperación”.

Lea también | Primeras imágenes del papa León XIV tras su operación de cáncer: celebró misa en el hospital

Antes, el sumo pontífice ofició una misa. En las primeras fotografías publicadas por el Vaticano desde la intervención quirúrgica del martes se ve a León XIV, de 71 años, frente a un altar improvisado en una habitación del décimo piso del hospital Gemelli de Roma.

En dos imágenes se ve al papa de pie. Viste casulla verde y sotana blanca y parece relajado. En una de ellas se encuentra junto a su secretario personal, Edgard Rimaycuna, un sacerdote peruano.

A la misa asistieron, entre otros, parte del personal médico del hospital y miembros de la policía, afirmó la oficina de prensa del Vaticano.

¿Cómo está la salud del papa?

La oficina de prensa no ha dicho cuándo el papa recibirá el alta hospitalaria. Se limitó a repetir que los médicos, antes de la operación, estimaron que necesitaría aproximadamente una semana para recuperarse. El sumo pontífice tenía prevista una gira por Uruguay, Argentina y Perú, del 6 al 17 de noviembre. Se desconoce si se mantiene.

Aunque el papa tenga que recitar el ángelus desde la ventana del hospital Gemelli no sería el primero en hacerlo. El 6 de febrero de 2005, Juan Pablo II, de 84 años, se asomó a la ventana del hospital mientras se recuperaba de problemas respiratorios. Un ayudante, a su lado, leía el ángelus.

El 11 de julio de 2021, el papa Francisco, que entonces tenía 84 años, también rezó desde la ventana del hospital tras someterse a una operación de colon.

Este viernes, el Vaticano publicó una selección de cartas y dibujos enviados por niños del hospital. En uno se ve un árbol “para el papa León”, con hierba, sol y nubes. En otra misiva, una joven de 18 años le escribió: “Llegarán días mejores para los dos”.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Un niño de siete años llamado Angelo escribió que él también había estado en la décima planta del hospital Gemelli durante los últimos 36 días para someterse a una operación en la cabeza. “Mi madre y yo rezamos por ti todas las noches”, escribió. “Espero que te recuperes pronto”.

Siga leyendo: Operación del papa León XIV fue exitosa, pero médicos confirmaron que el tumor en su pulmón era canceroso

Preguntas y respuestas

¿Qué le pidió el papa León XIV a Vladimir Putin sobre la guerra en Ucrania?
León XIV pidió al presidente ruso una tregua en Oleshki, en la región ucraniana de Jersón, para permitir la entrega de ayuda humanitaria y sanitaria, así como la evacuación voluntaria y segura de la población civil.
¿Qué acordaron Putin y el papa León XIV para proteger a los civiles en Ucrania?
Según el Kremlin, ambas partes acordaron coordinar esfuerzos para garantizar la seguridad de los habitantes de Oleshki y facilitar el suministro de bienes esenciales.
¿Cómo evoluciona la salud del papa León XIV después de su operación de pulmón?
León XIV, de 71 años, se recupera en el hospital Gemelli de Roma tras una intervención quirúrgica por cáncer de pulmón. El Vaticano informó que los médicos estimaban aproximadamente una semana de recuperación antes de la operación.

Temas recomendados

Internacional
Iglesia
Invasión de Rusia a Ucrania
guerra
Rusia
Ucrania
Vaticano
Vladímir Putin
Papa León XIV
León XIV
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form