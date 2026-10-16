Desde el hospital, el papa León XIV le pidió a Putin un alto al fuego en Ucrania

El papa pidió este viernes al presidente ruso Vladimir Putin un alto el fuego en una zona del sur de Ucrania durante una conversación telefónica desde el hospital donde se recupera de una operación de cáncer de pulmón.

Le pidió a Putin “una tregua para permitir el suministro de ayuda humanitaria y sanitaria y la evacuación voluntaria y segura de la población civil” en Oleshki, una ciudad ucraniana que se encuentra atrapada entre los dos ejércitos beligerantes a orillas del río Dniéper, informó el viernes el Vaticano.

Ucrania y Rusia reconocen la crisis humanitaria en esta zona de la región de Jersón, pero se acusan mutuamente de obstaculizar el suministro de alimentos y las evacuaciones.

Por su parte, Putin le dio “una explicación muy detallada de la responsabilidad del régimen de Kiev en la difícil situación humanitaria”, indicó el Kremlin.

“Se acordó que ambas partes coordinarían esfuerzos” para “crear condiciones que garanticen la seguridad de la población de la ciudad y faciliten el suministro de bienes esenciales”, agregó la presidencia rusa, según la cual Putin le deseó al papa una “rápida recuperación”.

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Antes, el sumo pontífice ofició una misa. En las primeras fotografías publicadas por el Vaticano desde la intervención quirúrgica del martes se ve a León XIV, de 71 años, frente a un altar improvisado en una habitación del décimo piso del hospital Gemelli de Roma.

En dos imágenes se ve al papa de pie. Viste casulla verde y sotana blanca y parece relajado. En una de ellas se encuentra junto a su secretario personal, Edgard Rimaycuna, un sacerdote peruano.