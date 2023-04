“No tengo sueldo, pero a mí eso no me preocupa porque puedo comer gratis”: papa Francisco

Palabras que podrían interpretarse como que al santo padre no le interesa mucho el dinero y que no es tan importante para su diario vivir. Eso sí, expresó que si bien la Iglesia a la que representa recauda bastantes recursos a nivel mundial, estos tiene como fin el desarrollo de labores misionales, además del pago del funcionamiento del Vaticano.

“Cuando necesito plata para comprarme zapatos, voy y la pido, pero no tengo sueldo. Pero a mí eso no me preocupa porque puedo comer gratis” , explicó el papa, quien además dijo que su “modo de vida es bastante modesto, el de un empleado de nivel medio”.

Por lo que el papa Francisco, desde que se encuentra frente al cargo, ha decidido implementar nuevas maneras de administrar los recursos, buscando que haya mayor transparencia frente a la recepción e inversión de los ingresos que recibe la Iglesia católica y así recuperar y generar mayor confianza entre los feligreses.

Las otras respuestas del papa

Sobre el polémico tema del aborto, considera que a una mujer que decide tomar esta decisión, “no se la puede dejar sola, hay que acompañarla, no mandarla al infierno. Pero no justifica el daño”.

Frente a la pedofilia y los casos confirmados, donde la Iglesia ha sido cómplice, expresó a uno de los jóvenes –quien le contó haber sido víctima de abuso sexual por parte de uno de un sacerdote–, que espera que su caso pueda ser revisado, y que sea desarchivado.

Respecto al tema de la masturbación, considera que “expresarse sexualmente es una riqueza. Así que cualquier cosa que reste valor a la expresión sexual real te disminuye y agota esta riqueza”.

Así mismo, sobre otro de los temas que ha causado bastante furor por estos días, acerca de las personas no binarias, indicó que todas las personas son hijos de Dios, por lo que “Dios no rechaza a nadie, Dios es padre, yo no tengo derecho a echar a nadie de la Iglesia, mas debes recibir siempre. La Iglesia no puede cerrarle las puertas a nadie”.