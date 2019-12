Papa abre nuevo capítulo en la Iglesia sobre abusos

No solo se suprimió esa reserva, que data de la actualización del secreto del Santo Oficio que se hizo en 1974 durante el papado de Pablo VI, sino que se cambió la definición del delito de pornografía infantil. Ahora la posesión o difusión de imágenes pornográficas que involucren a niños o jóvenes menores de 18 años será considerada como una pena grave. Antes, solo se consideraba como punible una conducta que involucrara a menores de 14 años.

Un secreto que ya no lo es

El paso que dio Francisco

Desde la cumbre de abusos el jerarca de la Iglesia católica tenía el pendiente de aprobar una nueva normativa. Así, el primer paso es abolir el secreto pontificio a denuncias, procesos y decisiones relativas a casos de violencia y de actos sexuales cometidos bajo amenaza o abuso de autoridad, que impliquen a niños, niñas o personas vulnerables.

Esto suma casos de pornografía infantil, denuncia y encubrimiento a los abusadores por parte de los obispos o superiores de los institutos religiosos.

Uno de los mayores expertos en pederastia del Vaticano es Charles Scicluna, quien ejerce como secretario general adjunto para la Congregación de la Fe, describió la nueva legislación como “una norma histórica que elimina obstáculos e impedimentos”.

El secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Élkin Álvarez, le explicó a EL COLOMBIANO que las medidas implican que las eventuales víctimas podrán conocer el proceso que se está desarrollando desde el derecho canónico y la sentencia a la que ha llegado.

“Primero esos documentos estaban bajo el secreto pontificio y ahora no. También hay una posibilidad más amplia de cooperación con las autoridades del Estado que investigan estos casos. Se puede entregar copia de la documentación para avanzar en los procesos”, explica Álvarez. No obstante, esto no significa que la información sea pública para ciudadanos que son ajenos a cada caso.

La Conferencia Episcopal afirmó que en Colombia ya se implementaron directrices relacionadas con el tema para crear instancias que reciban posibles denuncias. De las 77 jurisdicciones eclesiásticas que hay en el país –entre arquidiócesis, diócesis y vicariatos apostólicos– solo unas cuantas faltarían por tener este tipo de procesos.