Obispo peruano renunció al Vaticano en medio de escándalo por 17 amantes y presunta malversación

El Vaticano confirma la renuncia del obispo peruano Ciro Quispe López, quien se encuentra bajo investigación por presuntas conductas inapropiadas y malversación de fondos dentro de la Iglesia. La decisión fue aceptada por el Papa León XIV el pasado 24 de septiembre, tras conocerse una serie de acusaciones que involucran al religioso con diecisiete mujeres, entre ellas una monja y una abogada.
La situación salió a la luz pública luego de que una de las supuestas amantes del prelado descubriera las otras relaciones y filtrara fotografías, mensajes y videos privados. El hecho habría desatado una serie de disputas entre las mujeres involucradas, lo que llevó a que los detalles llegaran a manos de medios internacionales.