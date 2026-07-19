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Netanyahu asistirá a Asamblea de la ONU pese a amenazas de Nueva York de un posible arresto

El alcalde de la Gran Manzana anunció que está evaluando la posibilidad de arrestar al primer ministro israelí, quien es solicitado por la Corte Penal Internacional.

  • El alcalde de Nueva York estudia arrestar al primer ministro de Israel si asiste a la Asamblea de la ONU, cuya sede es en esa ciudad de EE.UU. Fotos: Xinhua
    El alcalde de Nueva York estudia arrestar al primer ministro de Israel si asiste a la Asamblea de la ONU, cuya sede es en esa ciudad de EE.UU. Fotos: Xinhua
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, está estudiando si intentar detener al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante la próxima asamblea general de la ONU, según declaró en una entrevista.

“Creo que el primer ministro Netanyahu pertenece a La Haya”, dijo Mamdani a The New York Times. “Es un criminal de guerra que ha sido acusado por la Corte Penal Internacional”.

El izquierdista Mamdani, que ha calificado a Israel de “régimen de apartheid”, añadió: “Esa es una opinión que comparten muchos, simplemente por lo que sus acciones han provocado a lo largo de todos estos años”.

Admitió que no está seguro de si tiene la autoridad para ordenar al Departamento de Policía de Nueva York que detenga a un líder extranjero, pero está debatiendo el asunto con el equipo jurídico de la ciudad.

“Sea lo que sea que la ley me permita hacer en la ciudad de Nueva York, eso haremos”, afirmó.

Lea también: Petro planeaba reunirse con el alcalde de Nueva York, pero el gobierno Trump amenazó con arrestarlo si realizaba actividades diferentes a su agenda en la ONU

Danny Danon, embajador de Israel ante las Naciones Unidas, respondió rápidamente a Mamdani. “En lugar de concentrarse en sus responsabilidades como alcalde y enfrentar la creciente ola de antisemitismo en su ciudad, ha optado por incitar a la hostilidad y generar titulares atacando al Estado de Israel”, escribió en X.

Asimismo, el funcionario confirmó que Netanyahu estará presente en la reunión de las Naciones Unidas. “El primer ministro israelí vendrá a Nueva York, se dirigirá con orgullo a la Asamblea General de las Naciones Unidas y se presentará ante el mundo para afirmar la verdad de Israel y su inquebrantable derecho a defender a sus ciudadanos”, concluyó Danon.

La Asamblea General de la ONU, una gran reunión de líderes mundiales, tendrá lugar en septiembre en la sede del organismo en Nueva York.

En el pasado, Mamdani ha prometido enviar a la policía de Nueva York para hacer cumplir órdenes de detención contra dirigentes buscados por la Corte Penal Internacional, incluidos Netanyahu o el presidente ruso Vladimir Putin.

La CPI, con sede en La Haya, afirmó en 2024 que tenía motivos razonables para creer que Netanyahu era responsable de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con la ofensiva de Israel en Gaza tras el ataque sin precedentes del 7 de octubre de 2023 perpetrado por Hamás.

Siga leyendo | Promesa de campaña de Mamdani se hace realidad: Nueva York aprueba congelar el precio de alquileres de vivienda

*Con información de AFP

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Preguntas y respuestas

¿Puede el alcalde de Nueva York ordenar el arresto de Benjamin Netanyahu durante la Asamblea General de la ONU?
No está claro. Zohran Mamdani reconoció que aún analiza con el equipo jurídico de la ciudad si tiene autoridad legal para ordenar al Departamento de Policía de Nueva York detener a un jefe de Gobierno extranjero.
¿Por qué la Corte Penal Internacional emitió una orden contra Benjamin Netanyahu?
La CPI afirmó en 2024 que existían motivos razonables para creer que Netanyahu era responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la ofensiva israelí en Gaza.
¿Cuándo viajará Benjamin Netanyahu a Nueva York y con qué propósito?
Netanyahu asistirá en septiembre a la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Según el embajador israelí ante la organización, también se dirigirá a los líderes mundiales durante el encuentro.

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