A tientas, y en medio de la oscuridad tras el corte del flujo eléctrico desde Israel, Al Masri corre hacia lo que antes era su vivienda y se encuentra con otra de sus hijas . “¿Qué ha pasado, papá? ¿Esto nos está pasando de verdad?”, lo interrumpe su hija. “Todo irá bien”, le responde. “Vamos a quedarnos aquí, no nos iremos de Gaza”, asegura, pese a que a su alrededor los edificios derrumbados son un paisaje apocalíptico y gris.

“Papá, ¿dónde están mamá y mis hermanos?” , fue la primera pregunta de su hijo , con el cuerpo cubierto de polvo y sangre y con una herida en la sien. Jamal no tiene respuesta. Trata de asimilar la destrucción que le rodea.

Pero la muerte no es la única que hace ronda entre Israel y Palestina. Los reporteros que se encuentran en la zona registran los secuestros de niños por parte de Hamás y que son llevados solos o con sus padres a la Franja de Gaza; o del lado contrario, los militares israelíes que se llevan presos a los niños palestinos y son maltratados en las prisiones de las cuales solo pueden salir si firman una confesión de que les tiraron piedras.

La imagen de los padres palestinos cargando a sus hijos muertos o heridos por las bombas caídas del cielo, se han repetido una y otra vez. Una de ellas, que le ha dado la vuelta al mundo: muestra a un padre correr con su hija muerta en brazos. No pudo salvarla , y llora desconsolado.

Las ofensivas lanzadas desde ambos bandos han causado graves lesiones en los niños, aún por cuantificar. Del lado de Israel, los bombardeos hacia Gaza han causado lesiones y traumas que hoy por hoy los médicos no pueden atender ante el bloqueo israelí que sumió a toda la ciudad en las tinieblas, los dejó sin agua y bloqueó la entrada de alimentos; y del lado de Hamás, los ataques indiscriminados asesinando a bebés y el lanzamiento de los misiles también ha causado un gran daño, pues han caído sobre viviendas en las que habitan familias ajenas a la guerra.

Con este panorama, la Ong Save The Children solicitó un alto el fuego inmediato “para evitar una nueva escalada que ponga en peligro a la infancia y la adolescencia. Todas las partes deben hacer todo lo posible para protegerlos y respetar el Derecho Internacional Humanitario”.

Sin datos oficiales, la entidad indicó que “a medida que se intensifica la violencia en Israel y Gaza, el número de niños y niñas en situación de riesgo se dispara. Hasta ahora han muerto al menos 1.200 israelíes y 950 palestinos, entre ellos 260 niños y niñas en Gaza. De momento no se ha confirmado el número de niños o niñas muertos en Israel”.

Save The Children hizo un llamado a ambas partes para que tengan en cuenta que los niños no son objetivos de guerra, por esto “deben evitar el uso de armas explosivas de gran alcance en zonas pobladas y garantizar que no se ataquen infraestructuras civiles”.